Обогнал антирекорд: рейтинг Трампа на 100-й день президентства хуже, чем у Байдена и Обамы

Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США на 100-й день своего президентства. Его рейтинг уступает даже его же показателям восемь лет назад во времена первой каденции.

Многие американцы недовольны внутренними проблемами в стране, в частности экономической ситуацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Какие показатели у Трампа

Последние опросы свидетельствуют, что общее одобрение эффективности работы Дональда Трампа на 100-й день составляет 44%. Такой показатель на 5 пунктов ниже по сравнению с 49%, которые были в марте. Также он является меньшим, чем одобрение бывших президентов США.

У Джо Байдена показатель составлял 54%, у Барака Обамы – 62%, и у Джорджа Буша – 63% после 100-дневного срока их пребывания на посту американского президента. Кроме того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Дональда Трампа восемь лет назад.

Почему им недовольны

Fox News сообщает, что сейчас ориентировочно 59% избирателей недовольны тем, как идут дела в стране. Впрочем, это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джозефа Байдена – 68% недовольных.

В то же время это хуже, чем 4 года назад в начале срока Байдена. Также это хуже, чем рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации удовлетворение среди демократов изменилось на недовольство, и наоборот среди республиканцев.

Американцы не очень довольны экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей. Они также менее оптимистичны относительно будущего, чем в начале первого срока Трампа.

Согласно обнародованной информации, по результатам первых 100 дней 38% в целом и 75% республиканцев говорят, что чувствуют вдохновение относительно следующих четырех лет. Для сравнения – в 2017 году эти цифры составляли 45% и 84% соответственно.

Более того, также по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей обеспокоены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же самое по: здравоохранению (76%), государственных расходов (73%), рецессии (72%).

Кроме вышеупомянутого, две трети или меньше обеспокоены иммиграцией (66%), возможным получением Ираном ядерной бомбы, несмотря на переговоры с Тегераном (66%), вторжением России в Украину (61%) и текущей ситуацией на фондовом рынке (58%).

Напомним, несколько дней назад Reuters сообщило, что по результатам опроса Ipsos, только 42% респондентов положительно оценили работу Трампа на посту президента – это на один процент меньше, чем показатель, зафиксированный три недели назад.