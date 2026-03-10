Украина среди лидеров в рейтинге крупнейших армий мира по количеству действующих военных

Украина вошла в рейтинг крупнейших армий мира по численности личного состава. Ее оборонный бюджет также является довольно значительным.

Аналитики Международного института стратегических исследований в ежегодном отчете The Military Balance 2026 сформировали рейтинг крупнейших армий мира по количеству действующих военнослужащих. Об этом сообщает Business Insider.

Смотрите также Уничтожено 4 РЛС и командные пункты: ССО успешно вгатили по объектам россиян на ВОТ

Какое место заняла Украина в рейтинге?

Несмотря на стремительное развитие военных технологий, численность личного состава армии и в дальнейшем остается одним из ключевых показателей силы государства. Именно количество военных – от пехотинцев и моряков до пилотов и бойцов спецподразделений – часто используют для оценки масштабов вооруженных сил.

При подсчетах учитывали именно действующий личный состав армий разных стран, тогда как информация об оборонных бюджетах базируется на финансовых показателях за 2025 год.

В этом рейтинге Украина заняла шестую позицию. По оценкам аналитиков, численность украинских вооруженных сил составляет примерно 677 тысяч военнослужащих. В то же время оборонный бюджет государства оценивается ориентировочно в 44,4 миллиарда долларов.

Какие страны имеют самые большие по численности армии:

Китай – 2 035 000 военных (бюджет 251,3 миллиарда долларов) Индия – 1 501 000 (78,3 миллиарда долларов) США – 1 340 000 (921 миллиард долларов) Северная Корея – 1 280 000 Россия – 1 264 000 (161,2 миллиарда долларов) Украина – 677 000 (44,4 миллиарда долларов) Пакистан – 660 000 (10 миллиардов долларов) Иран – 610 000 (6,1 миллиарда долларов) Эфиопия – 503 000 (484 миллионов долларов) Южная Корея – 450 000 (43,8 миллиарда долларов)

В первую двадцатку также входят Вьетнам, Египет, Индонезия, Бразилия, Таиланд, Турция, Мексика, Колумбия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Япония, Франция, Марокко и Ирак.

Украина заняла высокое место и в общем рейтинге мощности армий