Украина среди лидеров в рейтинге крупнейших армий мира по количеству действующих военных
- Украина занимает шестое место в рейтинге крупнейших армий мира с численностью 677 тысяч военнослужащих.
- Оборонный бюджет Украины составляет примерно 44,4 миллиарда долларов.
Украина вошла в рейтинг крупнейших армий мира по численности личного состава. Ее оборонный бюджет также является довольно значительным.
Аналитики Международного института стратегических исследований в ежегодном отчете The Military Balance 2026 сформировали рейтинг крупнейших армий мира по количеству действующих военнослужащих. Об этом сообщает Business Insider.
Какое место заняла Украина в рейтинге?
Несмотря на стремительное развитие военных технологий, численность личного состава армии и в дальнейшем остается одним из ключевых показателей силы государства. Именно количество военных – от пехотинцев и моряков до пилотов и бойцов спецподразделений – часто используют для оценки масштабов вооруженных сил.
При подсчетах учитывали именно действующий личный состав армий разных стран, тогда как информация об оборонных бюджетах базируется на финансовых показателях за 2025 год.
В этом рейтинге Украина заняла шестую позицию. По оценкам аналитиков, численность украинских вооруженных сил составляет примерно 677 тысяч военнослужащих. В то же время оборонный бюджет государства оценивается ориентировочно в 44,4 миллиарда долларов.
Какие страны имеют самые большие по численности армии:
- Китай – 2 035 000 военных (бюджет 251,3 миллиарда долларов)
- Индия – 1 501 000 (78,3 миллиарда долларов)
- США – 1 340 000 (921 миллиард долларов)
- Северная Корея – 1 280 000
- Россия – 1 264 000 (161,2 миллиарда долларов)
- Украина – 677 000 (44,4 миллиарда долларов)
- Пакистан – 660 000 (10 миллиардов долларов)
- Иран – 610 000 (6,1 миллиарда долларов)
- Эфиопия – 503 000 (484 миллионов долларов)
- Южная Корея – 450 000 (43,8 миллиарда долларов)
В первую двадцатку также входят Вьетнам, Египет, Индонезия, Бразилия, Таиланд, Турция, Мексика, Колумбия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Япония, Франция, Марокко и Ирак.
Украина заняла высокое место и в общем рейтинге мощности армий
В новом рейтинге Global Firepower за 2026 год Украина вошла в двадцатку самых мощных армий мира. Она заняла 20-е место среди 145 государств.
Среди ключевых преимуществ Украины составители рейтинга отметили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику.
Среди слабых сторон выделили общую слабость военного и гражданского флота, а также зависимость от угля, нефти и газа.