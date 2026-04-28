Подобное – впервые со времен Холодной войны: гендиректор МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы

Риск ядерной катастрофы возрос до уровня, невиданного со времен Холодной войны. При этом механизмы урегулирования ситуации и обеспечения мира находятся под давлением.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, проходящий в Нью-Йорке.

Что известно об угрозе?

По словам Гросси, война снова охватила Европу и Ближний Восток, а международные институты, призваны гарантировать стабильность и безопасность, находятся под серьезным давлением. В современных условиях ядерной безопасности, отметил он, мир оказался в состоянии неопределенной "паузы", где растет количество участников, рисков становится больше, а четких ориентиров– меньше. Такие условия, как подчеркнул Гросси, последний раз фиксировали во времена Холодной войны.

Справка. Речь идет о глобальном геополитическом., идеологическое, экономическое и военное противостояние между США и СССР, продолжавшееся с середины 1940-х до начала 1990-х годов. Холодная война характеризовалась отсутствием прямых боевых действий между государствами, но включала гонку вооружений, шпионаж, пропаганду и прокси-войны.

Рафаэль Гросси также напомнил, что Договор о нераспространении ядерного оружия уже более 50 лет остается ключевым международным документом в этой сфере и объединяет 191 страну.– как те, имеющие ядерное оружие, так и те, что ею не владеют.

Он подчеркнул, что фундаментом этой системы является механизм гарантий и проверок, который позволяет контролировать использование ядерных материалов, чтобы они не применялись в военных целях, а оставались в пределах мирных программ.

Глава МАГАТЭ отметил, что сдерживание распространения ядерного оружия является общей ответственностью международного сообщества.

Какова ситуация с ядерной безопасностью в Украине?

Российские войска запускают ракеты и дроны вблизи Чернобыльской АЭС, что существенно повышает риск ядерной аварии. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что начиная с июля 2024 года, в опасной близости к ядерной инфраструктуре зафиксировали по меньшей мере 92 беспилотника и 35 ракет типа "Кинжал".

В то же время США проголосовали против резолюции МАГАТЭ, которая осуждает атаки на энергетическую систему Украины, присоединившись к позиции России, Китая и Нигера.

Несмотря на это, документ все же приняли– его поддержали 20 государств, однако формулировки оказались более мягкими, чем в предыдущих подобных решениях.

Что происходит на ЗАЭС?

Вопрос ЗАЭС является одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров. Киев требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины. Владимир Зеленский заявил, что договоренностей о станции пока нет, и во время крайней встречи с Рафаэлем Гросси подчеркнул: безопасность возможна только под украинским управлением.

Вместо этого Россия использует объект в военных целях, что увеличивает риск ядерной катастрофы.