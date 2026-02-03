"Ваш мир – это наш мир": генсек НАТО прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде

12:44, 03 февраля

Генсек рассказал, что многие страны Альянса уже совместно с Украиной разрабатывают и производят определенное оборудование, которое сразу передается на фронт.

По его словам, это выгодно всем, ведь чем больше есть производственных мощностей, тем лучше подготовка к потенциальным конфликтам и тем крепче безопасность всего НАТО.

Рютте подчеркнул, что опыт и подходы Украины уже непосредственно усиливают обороноспособность Альянса.