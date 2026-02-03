Укр Рус
3 февраля, 11:55
Обновлено - 12:54, 3 февраля

"Ваш мир – это наш мир": генсек НАТО прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде

Татьяна Бабич

Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

Об этом информирует Общественное. Главные заявления по словам генсека собрал 24 Канал. 

В чем акцентировал Рютте во время выступления в Раде?

12:53, 03 февраля

НАТО стоит с Украиной и готов делать это годами, ведь ваша безопасность – это наша безопасность, а ваш мир – это наш мир,
– Марк Рютте.

12:44, 03 февраля

НАТО учится у Украины, – Рютте

Генсек рассказал, что многие страны Альянса уже совместно с Украиной разрабатывают и производят определенное оборудование, которое сразу передается на фронт.

По его словам, это выгодно всем, ведь чем больше есть производственных мощностей, тем лучше подготовка к потенциальным конфликтам и тем крепче безопасность всего НАТО.

Рютте подчеркнул, что опыт и подходы Украины уже непосредственно усиливают обороноспособность Альянса.

12:09, 03 февраля

Рютте заявил, что внимание Альянса к безопасности Украины остается на самом высоком уровне и не ослабевает, несмотря на многочисленные глобальные вызовы.

Североатлантический альянс, по словам генсека, подтверждает свою неизменную и приоритетную поддержку Украины.

12:08, 03 февраля

Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильные, 
– высказался Марк Рютте

12:02, 03 февраля

По словам Рютте, США, страны Европы и Канада выразили готовность предоставить Украине конкретные гарантии безопасности. Коалиция государств, которые работают над этим вопросом, уже достигла существенного прогресса в разработке соответствующих механизмов.

Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, 
– подчеркнул генсек.

Рютте отметил, что будущие документы не должны повторить судьбу Будапештского меморандума или Минских соглашений – они должны быть реальными, действенными и подкрепленными конкретными обязательствами, а не просто декларациями.

11:58, 03 февраля

Рютте прокомментировал механизм PURL

Он заявил, что благодаря системе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники и партнеры обеспечивают значительную долю поставок ракет в Украину.

В частности, с прошлого лета через эту программу поступило около 75% всех ракет, которые идут непосредственно на фронт, и 90% боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Через PURL поступают миллионы евро от союзников. Мы понимаем, что нужно еще больше и быстрее, поэтому постоянно работаем над этим – как через PURL, так и через другие каналы,
– подчеркнул он во время выступления в Верховной Раде.