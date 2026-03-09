Иран подтвердил помощь России, однако в США ее признали "не эффективной", – NBC News
- Иран признал поддержку от России, но не комментирует возможную передачу разведданных, которые могли бы помочь против США.
- США считают, что российская поддержка Ирана не имеет значительного эффекта, и готовы отвечать на возможные угрозы.
Иран отвергает призывы к перемирию в боевых действиях с Израилем и США. В то же время там сообщили, что Тегеран получает поддержку от России, однако не комментирует возможную передачу разведданных.
Об этом в эфире программы Meet the Press на NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Смотрите также Избрание нового лидера Ирана вызвало рекордный взлет цен на нефть: Трамп агрессивно отреагировал
Как Россия помогает Ирану в войне против США?
По словам министра, партнерство России и Ирана продолжается давно и не является тайной. Впрочем, он не стал подтверждать или отрицать возможную передачу Москвой разведданных, которые могли бы помочь Тегерану определять позиции американских сил в регионе.
Напомним, что ранее, 7 марта, министр войны США Пит Гегсет в интервью телеканалу CBS News и источники в разведке издания CNN утверждали, что Россия таки предоставляет разведывательные данные Тегерану для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Впрочем точно неизвестно, что Москва получает взамен.
Комментируя информацию об обмене разведданными, посол США в ООН Майк Волц подчеркнул, что Россию и Иран связывают "симбиотические отношения". При этом он заметил, что возможная поддержка со стороны Москвы не имеет значительного эффекта в условиях операций американских военных против иранских возможностей.
Также Волц считает, что президент США Дональд Трамп в случае необходимости "примет соответствующие меры".
Важно! Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 Канала заявил, что, вероятно, Трамп не собирается жестко отвечать Путину из-за его помощи Ирану в борьбе против США. Он, говорит дипломат, не хочет идти на конфронтацию с диктатором и использует все варианты, чтобы выгородить роль Москвы в конфликте Америки и Ирана.
Какие последние новости операции США и Израиля против Ирана?
Дональд Трамп отправил переговорщика Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Израиль, поскольку США не нравятся некоторые действия своего союзника в отношении Ирана. Говорится об ударах Тель-Авива по нефтяной инфраструктуре Тегерана. СМИ пишут о серьезных разногласиях между союзниками.
Иран атаковал ударным беспилотником главный НПЗ в Бахрейне – завод Bapco. Очевидцы сообщают, что в результате атаки над объектом поднялся густой дым, есть повреждения и пострадавшие.
8 марта руководители Ирана проголосовали за преемника покойного Али Хаменеи. Новым аятоллой стал Сеед Моджтаба Хаменеи – сын Али Хаменеи, влиятельный духовный деятель.