В России планируют легализовать террористическое движение "Талибан"
- Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с иском о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", что может привести к его исключению из списка террористических организаций.
- Верховный суд России рассмотрит этот иск 17 апреля 2025 года в закрытом режиме.
- В декабре 2024 года Путин подписал закон, позволяющий исключение организаций из списка террористов, если они прекратили деятельность, направленную на поддержку терроризма.
Генпрокуратура России просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан". Надзорное ведомство уже направило соответствующий иск в Верховный суд.
Если суд приостановит запрет "Талибана", то радикальное исламистское движение перестанет считаться террористическим в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Путин планирует исключить Талибан и ХТШ из списка террористов: в ISW объяснили, для чего это ему
Что известно о легализации "Талибана" в России
В суде сообщили, что получили от генпрокурора России заявление о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", включенного в список террористических организаций.
Отмечается, что Верховный суд России рассмотрит иск в отношении движения "Талибан" уже в следующем месяце – а именно 17 апреля 2025 года. Заседание состоится в закрытом режиме.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций. Это возможно "при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдания и поддержку терроризма".
Исключив "Талибан" из списка террористов, Россия надеется открыть для себя новые торговые пути. Ранее сообщалось, что Кремль наладил поставки газированных напитков и энергетиков, включая Coca-Cola, из Афганистана. Зато афганские талибы стали крупнейшими покупателями российской муки за 2024 год.