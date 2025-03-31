В России планируют легализовать террористическое движение "Талибан"

Генпрокуратура России просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан". Надзорное ведомство уже направило соответствующий иск в Верховный суд.

Если суд приостановит запрет "Талибана", то радикальное исламистское движение перестанет считаться террористическим в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о легализации "Талибана" в России

В суде сообщили, что получили от генпрокурора России заявление о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", включенного в список террористических организаций.

Отмечается, что Верховный суд России рассмотрит иск в отношении движения "Талибан" уже в следующем месяце – а именно 17 апреля 2025 года. Заседание состоится в закрытом режиме.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций. Это возможно "при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдания и поддержку терроризма".

Исключив "Талибан" из списка террористов, Россия надеется открыть для себя новые торговые пути. Ранее сообщалось, что Кремль наладил поставки газированных напитков и энергетиков, включая Coca-Cola, из Афганистана. Зато афганские талибы стали крупнейшими покупателями российской муки за 2024 год.