Россия готовит нападение на страны Балтии через несколько лет: в ЦПД объяснили

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию. У Bloomberg сообщают о размещении Россией своих систем РЭБ у границы с Эстонией.

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Как действует Россия?

Эстонские чиновники сообщили изданию, что россияне доставили дополнительное оборудование для подавления сигналов в район Кингисеппа, который расположен примерно в 20 километрах от границы Эстонии.

В частности, соответствующую информацию подтвердил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро во время общения же журналистами. Известно, что Россия использует РЭУ на фронте в Украине для подавления сигналов БпЛА.

Используя системы радиоэлектронной борьбы, также можно создавать помехи в работе GPS. В Балтии уже обвиняли Россию в увеличении количества случаев помех GPS в Балтийском регионе.

Такие случаи с российской стороны значительно участились после начала полномасштабной войны против Украины. В то же время руководитель ЦПИ Андрей Коваленко снова предупредил о намерениях России в отношении стран Балтии.

Год уже говорю, что россияне с КНДР планируют за 4-6 лет нападение на Балтию,

– написал он.

К слову, ранее определили две точки на побережье Балтийского моря в Калининграде, откуда происходят сигналы РЭБ. Обе точки расположены вблизи известных российских подразделений радиоэлектронной борьбы.