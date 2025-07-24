Россия готовит нападение на страны Балтии через несколько лет: в ЦПД объяснили
- Руководитель ЦПД СНБО сообщил о подготовке нападения России и Северной Кореи на Балтию за несколько лет.
- Эстонские чиновники подтвердили размещение российских систем РЭБ у границы для подавления сигналов.
- Россию обвиняют в увеличении случаев помех GPS в Балтийском регионе за последние годы.
Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию. У Bloomberg сообщают о размещении Россией своих систем РЭБ у границы с Эстонией.
Смотрите также "Нет ни флота, ни воздушных сил": Марк Рютте спрогнозировал нападение России на одну из стран НАТО
Как действует Россия?
Эстонские чиновники сообщили изданию, что россияне доставили дополнительное оборудование для подавления сигналов в район Кингисеппа, который расположен примерно в 20 километрах от границы Эстонии.
В частности, соответствующую информацию подтвердил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро во время общения же журналистами. Известно, что Россия использует РЭУ на фронте в Украине для подавления сигналов БпЛА.
Используя системы радиоэлектронной борьбы, также можно создавать помехи в работе GPS. В Балтии уже обвиняли Россию в увеличении количества случаев помех GPS в Балтийском регионе.
Такие случаи с российской стороны значительно участились после начала полномасштабной войны против Украины. В то же время руководитель ЦПИ Андрей Коваленко снова предупредил о намерениях России в отношении стран Балтии.
Год уже говорю, что россияне с КНДР планируют за 4-6 лет нападение на Балтию,
– написал он.
К слову, ранее определили две точки на побережье Балтийского моря в Калининграде, откуда происходят сигналы РЭБ. Обе точки расположены вблизи известных российских подразделений радиоэлектронной борьбы.