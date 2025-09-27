В НАТО есть те, кто верит, что нарушение воздушного пространства Эстонии Россией является случайностью, – Bild
- В НАТО возникли разногласия относительно нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31.
- Россия отрицает нарушение, но российские дипломаты говорят, что это было ответом на поддержку Украины со стороны Запада.
В НАТО возникли разногласия относительно недавнего нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31. Некоторые страны убеждены, что российские самолеты "случайно" залетели в чужую страну.
Несмотря на это, по мнению альянса государств Восточной и Северной Европы, это была полностью преднамеренная и сознательная провокация со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкую газету Bild.
Какие разногласия возникли у стран-членов НАТО?
По мнению большинства союзников по НАТО, российские истребители намеренно вторглись в воздушное пространство Эстонии на расстояние 100 километров и на глубину до 5 километров, находясь в небе вышеупомянутой страны около 12 минут.
Впрочем, Германия и некоторые другие страны, в частности государства Южной и Западной Европы не исключают возможности "недосмотра за закрытыми дверями". Такой спор между союзниками по НАТО полностью играет на руку России.
Один из высокопоставленных представителей правительства Германии считает, что три пилота МиГ-31, возможно, "промахнулись" по узкому коридору международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией на несколько километров.
Россия избегает ответственности
Российская сторона официально заявляет, что МиГ-31 не нарушали воздушное пространство НАТО. В то же время некоторые среди российских дипломатов говорит, что это были меры в ответ на поддержку Украины со стороны западных союзников.
По данным немецких журналистов, МИД России вызвало дипломатов Франции, Германии и Великобритании, чтобы объяснить цель и пригрозить дальнейшими действиями, если НАТО продолжит поддерживать Украину в ее ударах по России.
Несмотря на это, как пишет BILD, в это признание вины верят только те, кто предполагает, что самолеты непреднамеренно нарушили воздушное пространство. Другие страны НАТО считают это скорее пропагандистским ходом со стороны России.
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?
- Утром в пятницу, 19 сентября, в воздушное пространство Эстонии утром залетели 3 российских истребителя и были там 12 минут. Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. В связи с этим НАТО поднимало в воздух F-35.
- Вскоре Министерство обороны России написали, что 3 российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, и что полет проходил исключительно согласно правилам.
- Впрочем, список стран, воздушное пространство которых было нарушено в течение 2025 года, достаточно длинный. И в основном ко всем подобным инцидентам причастна Россия. Известно о нарушении воздушного пространства по меньшей мере 9 государств.
- Уже 23 сентября в НАТО активировали 4-ю статью Вашингтонского договора. Североатлантический совет обсуждал вторжение российских истребителей на территорию страны. Пообещали ответ в случае повторения инцидента.