"Россия не бегает по всему миру и не выпрашивает подачки": Путин сделал ряд циничных заявлений

Владимир Путин сделал ряд заявлений об экономике России, войне против Украины и оккупированных украинских территориях. В частности, российский диктатор подчеркнул, что его страна якобы не нуждается в помощи извне.

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами Госдумы России.

Какие заявления сделал Путин?

Диктатор о "подачках"

Во время выступления Путин заявил, что российская финансовая система и экономика якобы чувствуют себя уверенно. По его словам, главное для российских властей – не допускать ошибок и в то же время сохранять макроэкономическую стабильность.

При этом российский диктатор не удержался от очередной попытки унизить другие государства.

Россия, в отличие от некоторых, не будет бегать по всему миру и унизительно выпрашивать подачки с протянутой рукой. Во-первых, нам это и не нужно, во-вторых, нам никто не подаст,

– заявил Путин.

Это заявление он сделал в контексте разговора о состоянии российской экономики и бюджета. Путин также заявил, что бюджет России должен быть "сбалансированным и реалистичным", а "разрушительный популизм" якобы нужно исключить.

Об оккупированных территориях Украины

Отдельно Путин повторил российский пропагандистский тезис о якобы "законном выборе" жителей Донбасса и Новороссии в отношении "воссоединения" с Россией.

Этот выбор якобы был "предельно ясным, четким и законным". В то же время международно признанными территориями Украины остаются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а попытку России аннексировать их Украина и международное сообщество не признают.

Путин также заявил, что вся Россия участвует в программах "комплексного развития" оккупированных украинских территорий.

Путин упомянул о войне и безопасности России

Российский диктатор назвал "праведной" борьбу россиян, в частности жителей Донбасса и Новороссии, за "свободу и справедливость".

Также он заявил, что российский народ якобы "не запугать и не сломить", а депутаты Госдумы, являющиеся ветеранами так называемой "СВО", будто бы доказали свою "безусловную преданность Родине".

Путин выразил уверенность, что Россия сможет "на многие поколения вперед" обеспечить гарантии собственной безопасности и суверенитета. Кроме того, он призвал придать новый импульс инвестиционному циклу в России и полностью выполнить социальные обязательства государства.

В заключение Путин заявил, что результаты выборов в Госдуму якобы подтвердили "прочность политической многопартийной системы" России и "единство народа".

Напомним, недавно Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий по итогам "выборов" в Госдуму и выразил уверенность в неизбежности победы России. Он заявил, что результаты голосования продемонстрировали уважение россиян к участникам войны против Украины, которые теперь займут выборные должности.