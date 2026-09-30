Про це він заявив під час виступу перед депутатами Держдуми Росії.

Які заяви зробив Путін?

Диктатор про "подачки"

Під час виступу Путін заявив, що російська фінансова система та економіка нібито почуваються впевнено. За його словами, головне для російської влади – не допускати помилок і водночас зберігати макроекономічну стабільність.

При цьому російський диктатор не втримався від чергової спроби принизити інші держави.

Росія, на відміну від деяких, не бігатиме по всьому світу і принизливо випрошувати подачки з простягнутою рукою. По-перше, нам це й не потрібно, по-друге, нам ніхто не подасть,

– заявив Путін.

Цю заяву він зробив у контексті розмови про стан російської економіки та бюджет. Путін також заявив, що бюджет Росії має бути "збалансованим і реалістичним", а "руйнівний популізм" нібито потрібно виключити.

Про окуповані території України

Окремо Путін повторив російську пропагандистську тезу про нібито "законний вибір" жителів Донбасу та Новоросії щодо "воссоєдінєнія" з Росією.

Цей вибір нібито був "гранично ясним, чітким і законним". Водночас міжнародно визнаними територіями України залишаються Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, а спробу Росії анексувати їх Україна та міжнародна спільнота не визнають.

Путін також заявив, що вся Росія бере участь у програмах "комплексного розвитку" окупованих українських територій.

Путін згадав про війну та безпеку Росії

Російський диктатор назвав "праведною" боротьбу росіян, зокрема жителів Донбасу та Новоросії, за "свободу і справедливість".

Також він заявив, що російський народ нібито "не запугати і не зламати", а депутати Держдуми, які є ветеранами так званої "СВО", начебто довели свою "безумовну відданість Батьківщині".

Путін висловив упевненість, що Росія зможе "на багато поколінь уперед" забезпечити гарантії власної безпеки та суверенітету. Крім того, він закликав надати новий імпульс інвестиційному циклу в Росії та повністю виконати соціальні зобов'язання держави.

Наприкінці Путін заявив, що результати виборів до Держдуми нібито підтвердили "міцність політичної багатопартійної системи" Росії та "єдність народу".