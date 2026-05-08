Оружие, которое не видит РЭБ: Россия планировала вооружить Иран тысячами беспилотников, –СМИ

Россия якобы планировала масштабную передачу Ирану современных беспилотников, в частности около 5000 дронов с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и подавить. Также речь шла о подготовке иранских военных для их использования против американских и союзнических сил в Персидском заливе.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на полученный из надежного источника конфиденциальный документ.

Что известно о возможном соглашении между Ираном и Россией?

Россия рассматривала возможность передать Ирану около 5000 малых дронов с оптоволоконным управлением, которые используются для боевых действий и имеют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, документ российской военной разведки (ГРУ) содержал план поставки дальнобойных дронов и обучение иранских военных их применению. В материалах также упоминается идея привлечения иранских студентов, а также других групп, для подготовки операторов беспилотников.

Целью плана, по предположениям, могло быть усиление потенциала Ирана в случае возможного конфликта с США в регионе Персидского залива. В то же время пока нет подтверждений, что этот план был реализован или что Иран фактически получил указанные системы вооружений.

К слову! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Россия не сможет помогать Ирану непосредственно военным присутствием, однако может направить экспертов для помощи, в частности с "Шахедами".

Почему Иран и Россия тесно сотрудничают?

Сотрудничество Ирана и России базируется на общем стремлении противостоять санкциям и ослабить влияние Запада. Обе страны находятся под международным давлением, поэтому активно углубляют военное, политическое и экономическое взаимодействие.

Активнее всего развивается военно-техническое сотрудничество. Иран активно поставлял России дроны "Шахед", которые используются в войне против Украины, а взамен стремится получить современное российское оружие, в частности истребители Су-35 и системы ПВО С-400. Укреплению связей также способствовало их совместное участие в войне в Сирии.

Кроме этого, Москва и Тегеран имеют общую цель – ослабить позиции США и их союзников. В начале 2025 года страны подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", а Россия продолжает поддерживать Иран на международной арене, в частности в вопросах его ядерной программы.

Можно ли считать войну в Иране завершенной?

Несмотря на заявления о возможном завершении конфликта на Ближнем Востоке, ситуация в регионе остается напряженной. США нанесли удары по иранским объектам, однако в Вашингтоне уверяют, что это не означает возобновления полномасштабных боевых действий. В то же время Тегеран обвинил американскую сторону в нарушении режима перемирия, тогда как Дональд Трамп настаивает, что договоренности о прекращении огня остаются в силе.

Параллельно США и Иран готовятся к подписанию меморандума, который должен стать шагом к завершению войны в регионе. Документ предусматривает 30-дневный переговорный процесс по безопасности судоходства, иранской ядерной программы и возможного смягчения американских санкций.

На фоне дипломатических контактов администрация Трампа решила свернуть миссию "Проект Свобода", объяснив это прогрессом в переговорах с Тегераном. В то же время эксперты предостерегают, что несмотря на оптимистичные заявления сторон, ситуация на Ближнем Востоке все еще остается нестабильной и сложной.