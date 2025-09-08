Агрессивная "анти-Россия": Медведев заявил, что Финляндия готовит нападение
- Медведев обвинил Финляндию в подготовке плацдарма для нападения на Россию, в частности ссылаясь на создание штабной структуры НАТО вблизи границы.
- Медведев также раскритиковал выход Финляндии из Оттавской конвенции и вспомнил роль страны во Второй мировой войне.
Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев недавно посетил границу с Финляндией. После он обвинил Хельсинки в подготовке плацдарма для нападения на Россию.
Этой теме политик посвятил колонку в государственном пропагандистском информационном агентстве от 8 сентября, передает 24 Канал. Не обошлось и без исторического экскурса.
В чем Медведев обвинил Финляндию?
В своей колонке Медведев пытается анализировать причины якобы резкого изменения в отношении к России нынешней власти Финляндии, среди которых "грехи прошлого и страсть к реваншизму", а также дает советы политическим кругам страны.
По мнению чиновника, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. В частности, россияне жалуются на процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО вблизи приграничья.
Излишне объяснять, против кого будет направлена его (НАТО – 24 Канал) деятельность,
– отметил Медведев.
Кроме того, он решился вспомнить о гуманитарном разоружении, негативно оценив выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Также замглавы российского совбеза подчеркнул, что Финляндия как "сателлит Гитлера" якобы несет такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и фашистская Германия.
Финскому истеблишменту главное – не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет,
– цинично подытожил чиновник.
Россия также пригрозила пересмотреть свой "жест доброй воли" – решение об отказе от репараций по ущербу от действий финнов во Второй мировой, которые верховный суд Карелии оценивает в 20 триллионов рублей.
Заявления Александра Стубба: последние новости
- Президент Финляндии считает требования России для окончания войны в Украине неприемлемыми. Вероятную передачу стране-агрессору всей Донецкой области он сравнил с тем, если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины и тому подобное.
- Александр Стубб также выразил надежду, что терпение Дональда Трампа к Владимиру Путину скоро иссякнет.
- По мнению политика, сейчас российский диктатор не готов к мирным переговорам, а встреча Путина с Зеленским маловероятна.