Геополитика Европа Агрессивная "анти-Россия": Медведев заявил, что Финляндия готовит нападение
8 сентября, 16:53
Агрессивная "анти-Россия": Медведев заявил, что Финляндия готовит нападение

Анастасия Безейко
  • Медведев обвинил Финляндию в подготовке плацдарма для нападения на Россию, в частности ссылаясь на создание штабной структуры НАТО вблизи границы.
  • Медведев также раскритиковал выход Финляндии из Оттавской конвенции и вспомнил роль страны во Второй мировой войне.

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев недавно посетил границу с Финляндией. После он обвинил Хельсинки в подготовке плацдарма для нападения на Россию.

Этой теме политик посвятил колонку в государственном пропагандистском информационном агентстве от 8 сентября, передает 24 Канал. Не обошлось и без исторического экскурса.

В чем Медведев обвинил Финляндию?

В своей колонке Медведев пытается анализировать причины якобы резкого изменения в отношении к России нынешней власти Финляндии, среди которых "грехи прошлого и страсть к реваншизму", а также дает советы политическим кругам страны.

По мнению чиновника, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. В частности, россияне жалуются на процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО вблизи приграничья.

Излишне объяснять, против кого будет направлена его (НАТО – 24 Канал) деятельность,
– отметил Медведев.

Кроме того, он решился вспомнить о гуманитарном разоружении, негативно оценив выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Также замглавы российского совбеза подчеркнул, что Финляндия как "сателлит Гитлера" якобы несет такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и фашистская Германия.

Финскому истеблишменту главное – не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет,
– цинично подытожил чиновник.

Россия также пригрозила пересмотреть свой "жест доброй воли" – решение об отказе от репараций по ущербу от действий финнов во Второй мировой, которые верховный суд Карелии оценивает в 20 триллионов рублей.

