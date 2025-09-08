Заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв нещодавно відвідав кордон із Фінляндією. Опісля він звинуватив Гельсінкі у підготовці плацдарму для нападу на Росію.

Цій темі політик присвятив колонку в державній пропагандистській інформаційній агенції від 8 вересня, передає 24 Канал. Не минулося й без історичного екскурсу.

У чому Медведєв звинуватив Фінляндію?

У своїй колонці Медведєв намагається аналізувати причини нібито різкої зміни у ставленні до Росії нинішньої влади Фінляндії, серед яких "гріхи минулого і пристрасть до реваншизму", а також дає поради політичним колам країни.

На думку посадовця, Гельсінкі проводить курс на підготовку до війни та, ймовірно, готує плацдарм для нападу на Росію. Зокрема, росіяни скаржаться на процеси створення штабної структури передових сухопутних сил НАТО поблизу прикордоння.

Зайве пояснювати, проти кого буде спрямована його (НАТО – 24 Канал) діяльність,

– зазначив Медведєв.

Окрім того, він наважився згадати про гуманітарне роззброєння, негативно оцінивши вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Також заступник голови російського радбезу підкреслив, що Фінляндія як "сателіт Гітлера" нібито несе таку ж відповідальність за розв'язання Другої світової війни, як і фашистська Німеччина.

Фінському істеблішменту головне – не забувати, що протистояння з нами може призвести до краху фінської державності вже назавжди. Ніхто вже не буде з ними милостивитися, як у 1944 році,

– цинічно підсумував посадовець.

Росія також пригрозила переглянути свій "жест доброї волі" – рішення про відмову від репарацій щодо збитків від дій фінів у Другій світовій, які верховний суд Карелії оцінює у 20 трильйонів рублів.

