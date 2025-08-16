После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже "восстановлен полноценный механизм встреч" между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне. Россия вышла из дипломатической изоляции.

Такие заявили сделали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в субботу, 16 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Как в России прокомментировали переговоры на Аляске?

Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин "лично и подробно изложил президенту США" российские условия для завершения войны в Украине. По его словам, встреча доказала возможность переговоров с продолжением "сво".

Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением "сво". Обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу,

– заявил он.

В свою очередь Мария Захарова заявила, что Россия уже не находится в изоляции. Российская чиновница говорит, мол, западные СМИ сейчас находятся в состоянии, "который можно назвать безумием, переходящим в полное безумие".

"Три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", – написала Захарова, имея в виду встречу президентов в аэропорту в Анкоридже.

К слову, издание Axios написало, что Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Путин не стремится к прекращению огня, а предпочитает всестороннее соглашение о завершении войны.