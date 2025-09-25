Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о растущей угрозе России в космосе. Он утверждает, что россияне следят за немецкими спутниками.

Это угроза не только для Германии, но и всей Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Писториуса на конференции по вопросам космоса в Берлине, слова которого цитирует Sky News.

Смотрите также Это катастрофа для NASA: Америка может потерять лидерство в космосе из-за масштабных сокращений

Что известно о шпионаже России в космосе?

Министр обороны Германии рассказал, что Россия применяет свои спутниковые системы "Луч-Олимп", чтобы следить за спутниками Intelsat, которые использует немецкая армия и другие организации. В общем Intelsat эксплуатирует более 50 спутников.

В последние годы Россия и Китай быстро расширили свои возможности для ведения войны в космосе: они могут нарушать работу спутников, блокировать их коммуникацию, манипулировать ими или уничтожать их кинетически,

– сказал Писториус.

Он отметил, что из-за этого надо обсуждать возможное развитие наступательных возможностей в космосе как фактор, сдерживающий Россию.

Указанные российские спутники были запущены в 2014 и 2023 годах. Они уже давно обвиняются в "байдарах" и "подслушивании" других, останавливаясь поблизости.

Обратите внимание! Еще в 2018 году тогдашний глава минобороны Франции Флоранс Парли заявляла, что российский спутник "Луч-Олимп" применялся для космического шпионажа за франко-итальянским коммуникационным спутником Athena-Fidus. Между тем Роскосмос утверждал, что Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.



В 2023 году американская фирма Slingshot Aerospace тоже сообщила о "недружественном" поведении – один из спутников останавливался вблизи спутников других стран. И это при том, что геостационарные спутники редко двигаются и обычно годами находятся в одном и том же положении.



А в 2024 году французский космический стартап Aldoria заявил, что наблюдал, как один российский спутник совершил "внезапное близкое сближение" с другим.

Работа вблизи другого спутника может дать России возможность глушить связь или манипулировать им.

"Большинство стран осознают, что они не потратили достаточно на космос", – заметил один из экспертов.

Поэтому министр обороны Германии использовал конференцию, чтобы представить инвестиции в размере 35 миллиардов евро в космические программы страны в течение следующих 5 лет.

Выступая, он также сказал делегатам:

39 китайских и российских разведывательных спутников пролетают над нами... поэтому будьте осторожны со своими словами.

Россия регулярно запускает свои дроны в чужие страны