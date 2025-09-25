Россия шпионит в космосе: в Германии предупредили о растущей угрозе
- Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что россияне следят за немецкими спутниками, что является угрозой для Европы.
- Писториус объявил об инвестициях в размере 35 миллиардов евро в космические программы Германии в течение следующих 5 лет.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о растущей угрозе России в космосе. Он утверждает, что россияне следят за немецкими спутниками.
Это угроза не только для Германии, но и всей Европы.
Что известно о шпионаже России в космосе?
Министр обороны Германии рассказал, что Россия применяет свои спутниковые системы "Луч-Олимп", чтобы следить за спутниками Intelsat, которые использует немецкая армия и другие организации. В общем Intelsat эксплуатирует более 50 спутников.
В последние годы Россия и Китай быстро расширили свои возможности для ведения войны в космосе: они могут нарушать работу спутников, блокировать их коммуникацию, манипулировать ими или уничтожать их кинетически,
– сказал Писториус.
Он отметил, что из-за этого надо обсуждать возможное развитие наступательных возможностей в космосе как фактор, сдерживающий Россию.
Указанные российские спутники были запущены в 2014 и 2023 годах. Они уже давно обвиняются в "байдарах" и "подслушивании" других, останавливаясь поблизости.
Обратите внимание! Еще в 2018 году тогдашний глава минобороны Франции Флоранс Парли заявляла, что российский спутник "Луч-Олимп" применялся для космического шпионажа за франко-итальянским коммуникационным спутником Athena-Fidus. Между тем Роскосмос утверждал, что Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.
В 2023 году американская фирма Slingshot Aerospace тоже сообщила о "недружественном" поведении – один из спутников останавливался вблизи спутников других стран. И это при том, что геостационарные спутники редко двигаются и обычно годами находятся в одном и том же положении.
А в 2024 году французский космический стартап Aldoria заявил, что наблюдал, как один российский спутник совершил "внезапное близкое сближение" с другим.
Работа вблизи другого спутника может дать России возможность глушить связь или манипулировать им.
"Большинство стран осознают, что они не потратили достаточно на космос", – заметил один из экспертов.
Поэтому министр обороны Германии использовал конференцию, чтобы представить инвестиции в размере 35 миллиардов евро в космические программы страны в течение следующих 5 лет.
Выступая, он также сказал делегатам:
39 китайских и российских разведывательных спутников пролетают над нами... поэтому будьте осторожны со своими словами.
Россия регулярно запускает свои дроны в чужие страны
Писторус заявил о слежке России за чужими спутниками на фоне последних случаев нарушения ею воздушного пространства других государств.
Так, в Дании уже дважды фиксировали неизвестные дроны. Они нарушали воздушное пространство также Норвегии и Швеции.
Незадолго до этого российские МиГ-31 залетели в Эстонию. Они находились там 12 минут.
Дронов не сбивали, как и истребителей. В эфире 24 Канала офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил, что страны Балтии не атаковали российские самолеты, потому что не уверены в поддержке НАТО.