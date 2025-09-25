Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про зростаючу загрозу Росії у космосі. Він стверджує, що росіяни стежать за німецькими супутниками.

Це загроза не лише для Німеччини, але й усієї Європи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пісторіуса на конференції з питань космосу в Берліні, слова якого цитує Sky News.

Що відомо про шпигунство Росії у космосі?

Міністр оборони Німеччини розповів, що Росія застосовує свої супутникові системи "Луч-Олімп", щоб стежити за супутниками Intelsat, які використовує німецька армія та інші організації. Загалом Intelsat експлуатує понад 50 супутників.

В останні роки Росія та Китай швидко розширили свої можливості для ведення війни в космосі: вони можуть порушувати роботу супутників, блокувати їхню комунікацію, маніпулювати ними або знищувати їх кінетично,

– сказав Пісторіус.

Він зауважив, що через це треба обговорювати можливий розвиток наступальних можливостей у космосі як фактор, що стримує Росію.

Вказані російські супутники були запущені у 2014 та 2023 роках. Вони уже давно звинувачуються у "байдаруванні" та "підслуховуванні" інших, зупиняючись поблизу.

Зверніть увагу! Ще у 2018 році тодішній глава міноборони Франції Флоранс Парлі заявляла, що російський супутник "Луч-Олімп" застосовувався для космічного шпигунства за франко-італійським комунікаційним супутником Athena-Fidus. Тим часом Роскосмос стверджував, що Росія не використовує супутників для пошкодження космічних апаратів інших країн.



У 2023 році американська фірма Slingshot Aerospace теж повідомила про "недружню" поведінку – один із супутників зупинявся поблизу супутників інших країн. І це при тому, що геостаціонарні супутники рідко рухаються і зазвичай роками перебувають в одному й тому ж положенні.



А у 2024 році французький космічний стартап Aldoria заявив, що спостерігав, як один російський супутник здійснив "раптове близьке зближення" з іншим.

Робота поблизу іншого супутника може дати Росії можливість глушити зв'язок або маніпулювати ним.

"Більшість країн усвідомлюють, що вони не витратили достатньо на космос", – зауважив один з експертів.

Тож міністр оборони Німеччини використав конференцію, щоб представити інвестиції в розмірі 35 мільярдів євро у космічні програми країни протягом наступних 5 років.

Виступаючи, він також сказав делегатам:

39 китайських та російських розвідувальних супутників пролітають над нами... тому будьте обережні зі своїми словами.

