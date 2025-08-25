Владимир Путин в рамках мирных переговоров намеренно выдвигает в отношении Украины требования, которые невозможно выполнить практически. В этом заключается тактика российской стороны.

Такое мнение в понедельник, 25 августа, высказал президент Финляндии Александр Стубб в эфире программы One Nation на телеканале Fox News, передает 24 Канал.

Что заявил Стубб о требованиях России?

Россия требует от Украины отказ от членства в НАТО, передачу всей Донецкой области, в частности с неоккупированными территориями, запрет размещения западных войск на украинской территории. По его мнению, такие условия являются неприемлемыми.

Если взять то, что Путин просит от Украины, и сопоставить это с Соединенными Штатами, это немного похоже на то, если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии, даже Мэриленда и создали какую-то супермагистраль, которой можно атаковать Нью-Йорк. Поэтому это практически невозможно,

– считает президент Финляндии.

Стубб говорит, что Россия не будет указывать Европе или США относительно того, что они могут, или не могут включать в гарантии безопасности, и добавил, что сама Украина имеет мощную армию, которая является ее главной безопасностью гарантией.

По его словам, российская сторона реагирует только на силу, и поэтому Владимир Путин в этом вопросе готов слушать только американского президента Дональда Трампа, поскольку "это единственный человек, которого он боится".

Также Александр Стубб считает, что нет никаких признаков того, что Путин готов к мирным переговорам, чтобы закончить войну в Украине. Диктатор собирается продолжать воевать как минимум до осени.

Гарантии безопасности для Украины