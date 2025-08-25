Такая тактика: Стубб объяснил требование России к Украине отказаться от Донбасса на примере США
- Россия требует от Украины отказа от членства в НАТО, передачи Донецкой области и запрета размещения западных войск.
- Президент Финляндии Александр Стубб считает эти требования неприемлемыми и сравнил ситуацию с аналогичным требованием к США.
Владимир Путин в рамках мирных переговоров намеренно выдвигает в отношении Украины требования, которые невозможно выполнить практически. В этом заключается тактика российской стороны.
Такое мнение в понедельник, 25 августа, высказал президент Финляндии Александр Стубб в эфире программы One Nation на телеканале Fox News, передает 24 Канал.
Что заявил Стубб о требованиях России?
Россия требует от Украины отказ от членства в НАТО, передачу всей Донецкой области, в частности с неоккупированными территориями, запрет размещения западных войск на украинской территории. По его мнению, такие условия являются неприемлемыми.
Если взять то, что Путин просит от Украины, и сопоставить это с Соединенными Штатами, это немного похоже на то, если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии, даже Мэриленда и создали какую-то супермагистраль, которой можно атаковать Нью-Йорк. Поэтому это практически невозможно,
– считает президент Финляндии.
Стубб говорит, что Россия не будет указывать Европе или США относительно того, что они могут, или не могут включать в гарантии безопасности, и добавил, что сама Украина имеет мощную армию, которая является ее главной безопасностью гарантией.
По его словам, российская сторона реагирует только на силу, и поэтому Владимир Путин в этом вопросе готов слушать только американского президента Дональда Трампа, поскольку "это единственный человек, которого он боится".
Также Александр Стубб считает, что нет никаких признаков того, что Путин готов к мирным переговорам, чтобы закончить войну в Украине. Диктатор собирается продолжать воевать как минимум до осени.
Гарантии безопасности для Украины
Министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль уверял, что в случае достижения мирного соглашения Украина потребует гарантий безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".
В Bloomberg писали, что членство Украины в ЕС могло бы стать важным элементом гарантий, поскольку он имеет более строгие формальные обязательства в обороне, чем НАТО. Речь идет о пункте, изложенном в статье 42.7.
В то же время адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос размещения войск в Украине не обсуждался в НАТО даже вскользь, а политические гарантии безопасности должны определить общий контекст.