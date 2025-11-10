Великобритания и Германия обвинили Россию в угрозе их спутникам

Германия и Великобритания предупреждают об угрозе, которую представляют российские и китайские космические спутники. По этим объектам регулярно фиксируют шпионаж за спутниками, которые используют западные государства.

В последние недели страны обратили внимание на частые случаи преследования, глушения и вмешательства России в работу их спутников в космосе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Россия угрожает западным спутникам?

Министр обороны Германии Борис Писториус на Берлинской конференции лидеров космической отрасли заявил, что действия России, особенно в космосе, представляют фундаментальную угрозу для всех. Угрозу, которую Европа больше не может игнорировать.

Это связано с тем, что нацеливание на спутники связи может повлиять на спутниковые снимки, телекоммуникации и широкополосный доступ к спутниковому интернету. Нарушение работы систем навигации и позиционирования может повлиять на военные операции, а также на гражданскую авиацию, согласно данным глобального аналитического центра RAND.

Стоит заметить, что эти предупреждения появились после полномасштабного вторжения России в Украину. Украинские чиновники утверждают, что Москва усилила уровень сотрудничества с Китаем, а Пекин проводит спутниковую разведку территории Украины от ее имени.

Писториус отметил, что недавно было замечено два российских разведывательных спутника, которые отслеживали два спутника IntelSat, используемых Вооруженными силами Германии и ее союзниками. IntelSat – это коммерческий поставщик спутниковых услуг, чей флот используется правительствами и компаниями в США и Европе.

Россия и Китай быстро расширили свои возможности ведения космической войны в последние годы: они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически уничтожать спутники,

– отметил Писториус.

Тогда как глава Космического командования Великобритании также забил тревогу, заявив, что российские спутники следят за британскими объектами в космосе, а также глушат их еженедельно. По словам генерал-майора Пол Тедмана, у них на борту есть полезные нагрузки, которые могут видеть британские спутники, и они пытаются собрать с них информацию.

Глушение осуществляется с помощью наземной инфраструктуры. Россия годами разрабатывала возможности радиоэлектронной борьбы во время войны в Украине. Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте в этом году снова предупредил о планах России разработать ядерное оружие в космосе для вывода из строя и уничтожения спутников.

Заметим, что российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что Москва не намерена разворачивать ядерное оружие в космосе. Однако Россия также наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала государства-члены не разрабатывать космическое ядерное оружие в 2024 году, а Китай воздержался от голосования.

По данным СNN, космическим силам относительно легко обнаруживать и находить иностранные спутники, но трудно определить их точные возможности и намерения. Эксперт Клейтон Своуп, заместитель директора Проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне рассказал, что власти делают предположения о намерениях российских спутников, исходя из того, где спутник расположен в космосе.

Например, если российский спутник длительное время находится вблизи европейского спутника связи, власти могут сделать вывод, что он там шпионит. Эксперты считают, что российские спутники, которые приблизились к двум спутникам IntelSat, которые частично используются Германией, были там для перехвата сигналов.

В то же время на низших орбитах российские спутники ранее испытывали "вещи, похожие на оружие, и стреляли снарядами". Власти могут идентифицировать спутники, похожие на те, оснащенные снарядами, чтобы определить, представляют ли они физическую угрозу для активов других стран.

Своуп отметил, что россияне имеют историю таких типов спутников, которые следят за другими спутниками так, что люди могут подумать, что это спящая ячейка, которая ждет удара в любой момент и очень трудно различить угрозу в смысле оружия и угрозу в смысле сбора разведывательных данных. Иногда приходится много догадываться о возможностях спутника, а также о намерениях оператора.

Российское космическое агентство ранее преуменьшало опасность своих испытаний оружия в космосе. Кроме Германии и Великобритании, тревогу бьют США и Франция. Еще более десяти лет назад они предупреждали, что российские спутники шпионят и собирают информацию об их активах, в частности о коммерческих спутниках.

Министерство обороны США заявило в 2015 году, что российский военный спутник припарковался вблизи двух спутников Intelsat, что побудило Штаты связаться с Москвой относительно его перемещений, которые многие в то время описывали как "таинственные".

Затем, в 2017 году, после того, как Франция и Италия совместно запустили разведывательный спутник, российские спутники вскоре приблизились к нему, чтобы рассмотреть, по словам Юлианы Зюсс, исследовательницы политики безопасности Немецкого института международных и безопасностных дел (SWP).

Итак, такое поведение не является совсем новым, но, я думаю, его также нужно рассматривать в контексте Украины и в контексте нарушений воздушного пространства, которые Россия осуществляет в отношении воздушного пространства НАТО,

– считает Зюсс.

И хотя угрозы со стороны России являются более насущными для Европы из-за их близости, гораздо большей космической державой, очевидно, является Китай. Аналитики отметили некоторые сложные китайские маневры в космосе, направленные на приближение к другим спутникам, "на невероятно высоких скоростях и с точностью, что действительно вызвало удивление на Западе".

Например, Китай испытывал спутник с роботизированной рукой, которая может перемещать другие спутники на другую орбиту. Пекин также имеет гораздо больше денег для работы в космосе, тогда как ресурсы России являются весьма ограниченными.

По словам Своупа, его деятельность в космосе очень активна, а цели – более непрозрачны. Он отметил: "Мы не всегда знаем, что они делают, и они делают много разных вещей, которые заставляют многих людей чесать затылки".

Как Европа будет противодействовать России?

Германия заявила, что в течение следующих пяти лет выделит до 35 миллиардов евро на космические проекты. Представитель Министерства обороны Германии сообщил CNN, что закупочные мероприятия, связанные с космосом, составят около 1,9 миллиарда евро в 2025 году, "но значительно возрастут в ближайшие годы".

Тогда как правительство Великобритании объявило об обязательствах увеличить расходы на оборону в этом году, а стратегический обзор британских возможностей отметил, что большее внимание необходимо уделять космической, кибер- и электромагнитной сферам.

Также в октябре Великобритания объявила об испытаниях датчиков для обнаружения лазерных угроз в космосе в рамках мер по защите британских спутников. Однако анализ лондонского аналитического центра Chatham House утверждал, что нужны еще большие краткосрочные инвестиции, и что стратегический обзор не учел, насколько насущными являются настоящие угрозы в космосе, что ставит страну под угрозу отставания.

Заметим, что США все еще имеют историческое преимущество в космосе после значительно больших инвестиций в последние годы и европейские союзники могут получить от этого выгоду благодаря сотрудничеству в рамках НАТО.

