Европейцы боятся, что Трампа снова "переклинит" в отношении Путина, – The Telegraph

После того, как Россия отказалась от прекращения огня, Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел санкции против нефтяного сектора агрессора. На фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном с визитом в США отправился спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев – убеждать американцев изменить свою позицию.

Россияне пытаются повлиять на Дональда Трампа и перетянуть его на свою сторону. Поэтому европейцы должны постоянно находиться с американским президентом на связи. С таким посланием на встрече "Коалиции желающих" 24 октября выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о "борьбе" России и Европы за внимание Трампа?

Стубб заявил союзникам Украины, что сейчас президент США доволен эффектом санкций против России и ролью Европы в его усилиях по завершению войны.

В то же время Стубб предупредил, что россияне не прекращают крутиться вокруг Дональда Трампа и его окружения, чтобы убедить их поддержать план Путина по окончанию войны.

Осторожно: коллега Стива Уиткоффа сейчас активно действует в Вашингтоне. Нужно продолжать работу с окружением и самим президентом,

– цитирует финского лидера европейский чиновник.

Президент Финляндии подчеркнул: нужно разговаривать с американцами, чтобы враг был не единственным, кто это делает.

Предупреждение Стубба прозвучало на фоне приезда Кирилла Дмитриева, спецпредставителя Путина в США, в Вашингтон. Его визит, по словам источников, был срочно организован, чтобы противодействовать новым санкциям Белого дома против российских нефтяных гигантов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко оценил визит Дмитриева в США. По его словам, он оказался провальным. Цель поездки главного переговорщика Путина в США – не допустить ужесточения американских санкций, особенно в отношении криптовалют. Однако договориться об отложении санкций российскому чиновнику не удалось.

Справка: Европейские союзники Украины продолжают активно работать над тем, чтобы удержать Трампа на своей стороне, опасаясь, что он может поддержать Путина во время возможных мирных переговоров. Россияне хотят убедить Трампа поддержать идею обмена Донбасса на прекращение огня. Между тем президент США пока выступает за то, чтобы остановить боевые действия на нынешних линиях фронта, а уже потом обсуждать любые территориальные вопросы.

Что известно о визите Дмитриева в США?