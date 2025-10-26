Європеці бояться, що Трампа знову "переклинить" щодо Путіна, – The Telegraph

Після того, як Росія відмовилася від припинення вогню, Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті і запровадив санкції проти нафтового сектора агресора. На тлі загострення відносин між Москвою і Вашингтоном із візитом до США вирушив спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв – переконувати американців змінити свою позицію.

Росіяни намагаються вплинути на Дональда Трампа і перетягнути його на свій бік. Тому європейці повинні постійно перебувати із американським президентом на зв'язку. Із таким посланням на зустрічі "Коаліції охочих" 24 жовтня виступив президент Фінляндії Олександр Стубб, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про "боротьбу" Росії та Європи за увагу Трампа?

Стубб заявив союзникам України, що нині президент США задоволений ефектом санкцій проти Росії та роллю Європи в його зусиллях щодо завершення війни.

Водночас Стубб попередив, що росіяни не припиняють крутитися довкола Дональда Трампа та його оточення, аби переконати їх підтримати план Путіна щодо закінчення війни.

Обережно: колега Стіва Віткоффа зараз активно діє у Вашингтоні. Потрібно продовжувати роботу з оточенням і самим президентом,

– цитує фінського лідера європейський чиновник.

Президент Фінляндії наголосив: потрібно розмовляти з американцями, аби ворог був не єдиним, хто це робить.

Попередження Стубба пролунало на тлі приїзду Кирила Дмитрієва, спецпредставника Путіна у США, до Вашингтона. Його візит, за словами джерел, був терміново організований, щоб протидіяти новим санкціям Білого дому проти російських нафтових гігантів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко оцінив візит Дмитрієва до США. За його словами, він виявився провальним. Мета поїздки головного переговорника Путіна до США – не допустити посилення американських санкцій, особливо щодо криптовалют. Однак домовитися про відкладення санкцій російському чиновнику не вдалося.

Довідка: Європейські союзники України продовжують активно працювати над тим, щоб утримати Трампа на своєму боці, побоюючись, що він може підтримати Путіна під час можливих мирних переговорів. Росіяни хочуть переконати Трампа підтримати ідею обміну Донбасу на припинення вогню. Тим часом президент США наразі виступає за те, аби зупинити бойові дії на нинішніх лініях фронту, а вже потім обговорювати будь-які територіальні питання.

Що відомо про візит Дмитрієва у США?