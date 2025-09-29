Крупнейшее вторжение за 20 лет: в The Economist рассказали, как Кремль хочет расколоть Европу
- Россия значительно увеличила нарушения воздушного пространства стран НАТО в 2025 году, что направлено на подрыв доверия к западным правительствам.
- НАТО дважды применяло статью 4 по требованию Польши и Эстонии из-за вторжения дронов, что стало крупнейшим инцидентом за 76-летнюю историю альянса.
Случаи нарушения Россией воздушного пространства союзников НАТО значительно увеличились за последний год. Аналитики считают, что такие действия направлены на подрыв доверия к западным правительствам.
Россия много лет время от времени нарушала воздушное пространство союзников НАТО, однако в 2025 году такие случаи стали более частыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
Для чего Россия атакует страны НАТО дронами?
За две недели НАТО уже дважды применяло статью 4 – по требованию Польши и Эстонии.
Заметьте! Статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций с участниками альянса, когда любая страна считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность под угрозой.
Вторжение Кремля в воздушное пространство Эстонии стало крупнейшим и самым серьезным за более чем 20 лет. А массированная атака дронами на Польшу – крупнейшим инцидентом за 76-летнюю историю альянса.
Такие действия России имеют целью расколоть Европу и Америку, а также подорвать единство стран-участников НАТО. Россия стремится показать миру неспособность Европы защитить свое воздушное пространство. Кремль пытается подорвать доверие граждан к своим правительствам, предполагают авторы издания.
Дональд Трамп не имеет большого желания поддерживать своих европейских партнеров в момент кризиса. Это подчеркивает внутренние разногласия Европы относительно того, как реагировать,
– говорится в материале.
Что известно о дронах в небе Скандинавии ранее?
- 22 сентября в Копенгагене временно приостановил работу аэропорт из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве. Местная полиция зафиксировала по меньшей мере 4 больших дрона.
- Ночью 24 сентября снова зафиксировали движение неизвестных дронов вокруг четырех датских аэропортов и военной авиабазы.
- В Осло заметили неизвестные беспилотники над военными объектами. Два человека задержаны.
- Также беспилотники зафиксировали над морем между Данией и Швецией. Сейчас детали неизвестны.