Сейм Литвы внес поправки в закон, который позволит армии оперативнее сбивать дроны
- Сейм Литвы внес поправки в закон, которые позволяют армии оперативно противодействовать дронам в запрещенных или ограниченных зонах.
- Изменения позволяют военным действовать быстрее против дронов, но применение оружия возможно только при абсолютной военной необходимости.
Сейм Литвы поддержал поправки, которые позволять армии оперативно противодействовать дронам. Их рассматривали по особой срочной процедуре.
Изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы поддержали все депутаты, присутствовавшие в зале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Какие поправки в закон внес Сейм Литвы?
Поправки к закону рассматривали по особой срочной процедуре. Устав Сейма позволяет это, когда необходимо "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".
По словам министра обороны Довиле Шакалиене, действующие правовые акты и процедуры не соответствовали современным угрозам.
Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армии,
– сказала она.
Согласно изменениям, по решению министра обороны или уполномоченного им человека военная сила сможет применяться против беспилотников в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением установленных условий, ограничений или порядка.
До изменений армия имела право применять силу только в случаях, когда летательный аппарат использовался как оружие в запрещенной зоне. Теперь же процедурная база расширена – это позволит военным действовать быстрее и гибче против угроз, связанных с дронами.
В то же время в Минобороны подчеркивают, что применение оружия не станет автоматическим: его будут разрешать только "при абсолютной военной необходимости", с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы минимизировать риски для людей и имущества.
Инициатива была разработана после инцидентов летом, когда на территорию Литвы залетели два российских беспилотника типа "Гербера", один из которых нес взрывной заряд.
Что известно о российских дронах в Литве?
28 июля воздушное пространство Литвы нарушил беспилотник. Его заметили неподалеку от Вильнюса. Впоследствии выяснилось, что дрон был начинен взрывчаткой. Он был запущен с территории Беларуси.
20 августа ситуация повторилась. Тогда вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.