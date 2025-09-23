Сейм Литвы поддержал поправки, которые позволять армии оперативно противодействовать дронам. Их рассматривали по особой срочной процедуре.

Изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы поддержали все депутаты, присутствовавшие в зале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Какие поправки в закон внес Сейм Литвы?

Поправки к закону рассматривали по особой срочной процедуре. Устав Сейма позволяет это, когда необходимо "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".

По словам министра обороны Довиле Шакалиене, действующие правовые акты и процедуры не соответствовали современным угрозам.

Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армии,

– сказала она.

Согласно изменениям, по решению министра обороны или уполномоченного им человека военная сила сможет применяться против беспилотников в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением установленных условий, ограничений или порядка.

До изменений армия имела право применять силу только в случаях, когда летательный аппарат использовался как оружие в запрещенной зоне. Теперь же процедурная база расширена – это позволит военным действовать быстрее и гибче против угроз, связанных с дронами.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что применение оружия не станет автоматическим: его будут разрешать только "при абсолютной военной необходимости", с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы минимизировать риски для людей и имущества.

Инициатива была разработана после инцидентов летом, когда на территорию Литвы залетели два российских беспилотника типа "Гербера", один из которых нес взрывной заряд.

Что известно о российских дронах в Литве?