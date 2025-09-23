Сейм Литви підтримав поправки, які дозволяти армії оперативніше протидіяти дронам. Їх розглядали за особливою терміновою процедурою.

Зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили підтримали всі депутати, які були присутні в залі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також Тут помітили загадкові дрони: як далеко від Росії Данія, Швеція та Норвегія – показуємо на карті

Які поправки до закону вніс Сейм Литви?

Поправки до закону розглядали за особливою терміновою процедурою. Статут Сейму дозволяє це, коли необхідно "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства та держави".

За словами міністерки оборони Довіле Шакалієне, чинні правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам.

Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників в обмежених зонах, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії,

– сказала вона.

Відповідно до змін, за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним людини військова сила зможе застосовуватися проти безпілотників у заборонених чи обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених умов, обмежень чи порядку.

До змін армія мала право застосовувати силу лише у випадках, коли літальний апарат використовувався як зброя в забороненій зоні. Тепер же процедурну базу розширено – це дозволить військовим діяти швидше й гнучкіше проти загроз, пов’язаних із дронами.

Водночас у Міноборони підкреслюють, що застосування зброї не стане автоматичним: її дозволятимуть лише "за абсолютної військової необхідності", із дотриманням усіх можливих запобіжних заходів, щоб мінімізувати ризики для людей і майна.

Ініціатива була розроблена після інцидентів влітку, коли на територію Литви залетіли два російські безпілотники типу "Гербера", один із яких ніс вибуховий заряд.

Що відомо про російські дрони у Литві?