Атака российских дронов на территории Польши может стать поворотным моментом для Европы. Это шанс убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин никогда не имел реальных намерений договариваться о мире в Украине.

В Европе не верят в искренность Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как атака дронов на Польшу может изменить позицию Трампа?

Формально европейские лидеры поддерживают идею переговоров о прекращении огня, которую продвигает Трамп, но сами не доверяют Кремлю. Они надеются, что глава Белого дома поймет: Москва лишь манипулирует им, а значит пришло время для новых санкций и максимальной поддержки Украины.

Расценит ли господин Трамп то, что Владимир Зеленский назвал преднамеренным нападением России, как личное оскорбление?

– пишет издание.

На прошлой неделе президент Польши Кароль Нарвоцкий побывал в Вашингтоне, где получил теплый прием. Трамп пообещал рассмотреть вопрос об увеличении контингента американских войск в Польше, которая входит в число лидеров НАТО по уровню оборонных расходов.

В последнее время президент США начал проявлять все больше раздражения в адрес Путина и усиливает заявления о возможности новых санкций. В европейских столицах считают, что атака беспилотников по Польше может стать "последней каплей", которая заставит Трампа действовать решительнее против Кремля и приблизит его позицию к той, которую отстаивает Владимир Зеленский.

Что известно о российских дронах в Польше?