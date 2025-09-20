Вторжение российских самолетов: Силы обороны Эстонии показали их маршрут
- Российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября.
- Силы обороны страны отследили траекторию полета вражеских истребителей.
Кремль продолжает всячески проявлять вооруженную агрессию в отношении стран НАТО. В частности в пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.
В субботу в сети распространили маршрут, которым летели российские самолеты. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Сил обороны Эстонии.
Куда двигались российские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Эстонии?
В Эстонии продемонстрировали траекторию полета трех российских МиГ-31, которые 19 сентября зашли в воздушное пространство Эстонии возле острова Вайнлоо.
По данным эстонских Сил обороны, истребители находились в небе над Эстонией почти 12 минут с выключенными транспондерами и без связи.
Для реагирования на вторжение эстонские войска подняли самолеты F-35, патрулирующие Балтийский регион.
Обратите внимание! Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии Россией в этом году.
Как в мире отреагировали на инцидент?
- Агрессия Кремля заставила Таллинн вызвать российского дипломата и инициировать консультации с союзниками в рамках 4-й статьи Устава НАТО. Европейские руководители, среди которых и Урсула фон дер Ляйен, выразили солидарность с Эстонией и призвали к усилению давления на Россию санкциями.
- Премьер-министр Кристен Михал заявил, что самолеты НАТО немедленно поднялись для перехвата, заставив российские истребители отступить. Он подчеркнул, что подобные действия Кремля являются неприемлемыми.
- Дональд Трамп прокомментировал вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Президент США признал, что такой шаг Кремля ему категорически не понравился и он остался недоволен.
- Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что такая мягкая риторика Трампа создает впечатление, будто он все еще надеется на договоренности с Москвой и фактически оправдывает действия Путина.
- Тем временем в Швеции обнародовали фотографии перехвата и заявили о готовности действовать вместе с партнерами для защиты общего неба.