Кремль продолжает всячески проявлять вооруженную агрессию в отношении стран НАТО. В частности в пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.

В субботу в сети распространили маршрут, которым летели российские самолеты. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Сил обороны Эстонии.

Куда двигались российские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Эстонии?

В Эстонии продемонстрировали траекторию полета трех российских МиГ-31, которые 19 сентября зашли в воздушное пространство Эстонии возле острова Вайнлоо.

По данным эстонских Сил обороны, истребители находились в небе над Эстонией почти 12 минут с выключенными транспондерами и без связи.

Для реагирования на вторжение эстонские войска подняли самолеты F-35, патрулирующие Балтийский регион.

Обратите внимание! Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии Россией в этом году.

Как в мире отреагировали на инцидент?