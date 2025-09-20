Вторгнення російських літаків: Сили оборони Естонії показали їхній маршрут
- Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня.
- Сили оборони країни відслідкували траєкторію польоту ворожих винищувачів.
Кремль продовжує всіляко проявляти збройну агресію щодо країн НАТО. Зокрема в п'ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.
В суботу в мережі поширили маршрут, яким летіли російські літаки. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на заяву Сил оборони Естонії.
Актуально Швеція показала фото російських винищувачів, які вторглися в Естонію
Куди рухалися російські літаки, що вторглися в повітряний простір Естонії?
В Естонії продемонстрували траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня зайшли в повітряний простір Естонії біля острова Вайнлоо.
За даними естонських Сил оборони, винищувачі перебували в небі над Естонією майже 12 хвилин із вимкненими транспондерами та без зв'язку.
Для реагування на вторгення естонські війська підняли літаки F-35, що патрулюють Балтійський регіон.
Зауважте! Це вже четверте порушення повітряного простору Естонії Росією цього року.
Як у світі відреагували на інцидент?
- Агресія Кремля змусила Таллінн викликати російського дипломата та ініціювати консультації з союзниками в межах 4-ї статті Статуту НАТО. Європейські керівники, серед яких і Урсула фон дер Ляєн, висловили солідарність з Естонією та закликали до посилення тиску на Росію санкціями.
- Прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що літаки НАТО негайно піднялися для перехоплення, змусивши російські винищувачі відступити. Він наголосив, що подібні дії Кремля є неприйнятними.
- Дональд Трамп прокоментував вторгення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Президент США визнав, що такий крок Кремля йому категорично не сподобався і він залишився незадоволений.
- Політолог Олег Саакян у ефірі 24 Каналу відзначив, що така м'яка риторика Трампа створює враження, ніби він усе ще сподівається на домовленості з Москвою та фактично виправдовує дії Путіна.
- Тим часом у Швеції оприлюднили фотографії перехоплення та заявили про готовність діяти разом із партнерами для захисту спільного неба.