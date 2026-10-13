Россия готовит новые провокации в Европе: бывший глава разведки ЕС назвал страны в зоне риска

Россия продолжает оказывать давление на европейские страны не только военными угрозами, но и гибридными атаками. Кремль пытается провоцировать политические кризисы, сеять недоверие к НАТО и ослаблять поддержку Украины.

Полковник литовской армии в отставке и бывший глава военной разведки Евросоюза Гинтарас Багдонас в в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, какие страны оказались под давлением Кремля и чего Россия стремится достичь гибридными атаками.

Какие страны Россия пытается дестабилизировать?

По словам Багдонаса, российская активность направлена не только против стран Балтии, но и против Германии, Польши, Румынии, Франции, Дании и других государств. Эта тенденция усиливается с 2022 года.

Среди угроз эксперт назвал подавление сигнала GPS, попытки повредить кабели и подводную инфраструктуру в Балтийском море.

Также Россия, по его оценке, поддерживает использование миграции для провоцирования напряженности на границах.

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Багдонас пояснил, что Кремль пытается создать политическую нестабильность, посеять недоверие к НАТО и убедить европейцев, что Альянс не сможет их защитить.

Конечная цель, конечно, – прекратить поддержку вашей страны,

– подчеркнул эксперт.

Багдонас считает, что европейские государства должны не только осуждать российские провокации, но и реагировать конкретными действиями. В частности, усиливать защиту критически важной инфраструктуры, противодействовать дезинформации и координировать действия с союзниками.

По его мнению, пассивность лишь поощряет Россию продолжать давление. Страны должны самостоятельно реагировать на гибридные угрозы, привлекая НАТО в случае необходимости.

Отметим, что генерал-лейтенант СБУ и Герой Украины Григорий Омельченко считает, что война против Украины является частью более широких планов Кремля, которые угрожают безопасности всей Европы. Владимир Путин стремится не только захватить украинские территории, но и установить в Украине подконтрольный Москве режим, а также изменить порядок безопасности в Европе. Омельченко напомнил, что предупреждал о российской угрозе еще до оккупации Крыма и полномасштабного вторжения, и предостерег, что уступки Кремлю могут лишь отсрочить новую агрессию.