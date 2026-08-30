Кремль готовит покушения на руководителей оборонных компаний, поставляющих оружие Украине, – СМИ

Правительство Великобритании предупредило руководителей отечественных оборонных компаний о большом риске покушений и диверсий со стороны российских спецслужб. Угроза касается топ-менеджеров предприятий, поставляющих Украине беспилотники, дальнобойные ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Как сообщает издание Daily Mail, специальное предупреждение было озвучено в ходе закрытой встречи чиновников Министерства иностранных дел Великобритании с руководителями оборонного сектора. Точный список участников встречи не разглашается, однако речь идет о топ-менеджерах предприятий, участвующих в оказании помощи ВСУ.

Что известно о потенциальных угрозах со стороны России?

Среди ключевых целей Кремля оказалась британско-украинская компания Ukrspecsystems, которая производит дроны вблизи базы RAF Mildenhall в графстве Саффолк.

Под повышенным наблюдением находятся компания Callen-Lenz, что принадлежит BAE Systems и поставляет беспилотники для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также концерн MBDA, производящий крылатые ракеты Storm Shadow.

Обеспокоенность британских спецслужб усилилась после того, как в Германии удалось сорвать покушения на руководителей двух больших оборонных предприятий.

В частности, российские агенты планировали убийство Армина Паппергера, главы концерна Rheinmetall, который заключил контракт на поставку снарядов Украине на сумму 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Эксперт по вопросам безопасности аналитического центра Atlantic Council Элизабет Бро подчеркнула изменение тактики Москвы в отношении европейского военно-промышленного комплекса.

Руководители оборонных компаний в Великобритании и Европе начинают задумываться о собственной безопасности и защите своих объектов,

– сказала Элизабет Бро.

Изменение тактики российской разведки

Эксперт также подчеркнула, что кремлевское руководство демонстрирует готовность к радикальным действиям против высшего руководства предприятий ВПК.

Россия посылает сигнал, что каждый, кто связан с оборонно-промышленным комплексом, теперь считается законной целью для россиян,

– отметила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецслужбы союзников усилили меры безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и предприятий ВПК в Европе из-за роста угрозы российского саботажа.

К тому же правительство Швеции решило направить к финско-российской границе истребители Gripen и военные корабли. При этом президент Финляндии Александр Стубб не скрывает, что страна ожидает увеличения российского военного контингента на границе после завершения войны в Украине.