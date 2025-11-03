Передавал секретные данные о НАТО: в Латвии схватили шпиона, который работал на российское ГРУ

В Латвии удалось задержать мужчину, которого подозревают в работе в пользу кремлевской разведки. Он, вероятно, фиксировал информацию об авиации и обороне страны и пересылал ее в Россию.

Задержание произошло в ночь с 17 на 18 октября. Детали следствия сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Что известно о российском шпионе в Латвии?

В Латвии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он передавал российскому ГРУ сведения об авиационной инфраструктуре страны, места дислокации войск НАТО и события в оборонном секторе.

Операцию провели сотрудники Службы государственной безопасности Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности.

Мужчина также интересовался условиями приобретения латвийских SIM-карт. Во время обыска у него изъяли носители информации, которые сейчас исследуют. Местные правоохранительные органы взяли подозреваемого под стражу.

Как Россия шпионит в странах Европы?