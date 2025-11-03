Передавал секретные данные о НАТО: в Латвии схватили шпиона, который работал на российское ГРУ
- В Латвии задержали мужчину, подозреваемого в передаче российскому ГРУ важных военных данных.
- Его взяли под стражу, следствие продолжается.
В Латвии удалось задержать мужчину, которого подозревают в работе в пользу кремлевской разведки. Он, вероятно, фиксировал информацию об авиации и обороне страны и пересылал ее в Россию.
Задержание произошло в ночь с 17 на 18 октября. Детали следствия сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.
Актуально Россия шпионит в космосе: в Германии предупредили о растущей угрозе
Что известно о российском шпионе в Латвии?
В Латвии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он передавал российскому ГРУ сведения об авиационной инфраструктуре страны, места дислокации войск НАТО и события в оборонном секторе.
Операцию провели сотрудники Службы государственной безопасности Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности.
Мужчина также интересовался условиями приобретения латвийских SIM-карт. Во время обыска у него изъяли носители информации, которые сейчас исследуют. Местные правоохранительные органы взяли подозреваемого под стражу.
Как Россия шпионит в странах Европы?
Журналистские расследования указывают на то, что венгерские спецслужбы могли вести шпионскую деятельность в Европе для получения важной информации, включая вербовку сотрудников ЕС.
В частности, один из агентов под псевдонимом "В." находился в Брюсселе с 2015 по 2017 год под дипломатическим прикрытием.
Аналитики The New York Times предупреждают, что полеты разведывательных дронов, связанных с Москвой, над военными в немецкой Тюрингии коридорами создают новые угрозы для Европы.
Говорится и о вербовке агентов и возможных диверсионных операциях Кремля, которые могут поддерживать российские войска на фронте.
Кроме того, глава минобороны Германии Борис Писториус отметил, что российские спецслужбы следят за немецкими спутниками. В ответ Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро в космические программы в течение следующих пяти лет.