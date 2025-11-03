Передавав секретні дані про НАТО: у Латвії схопили шпигуна, який працював на російське ГРУ

У Латвії вдалося затримати чоловіка, якого підозрюють у роботі на користь кремлівської розвідки. Він, імовірно, фіксував інформацію про авіацію та оборону країни й пересилав її до Росії.

Затримання відбулося в ніч з 17 на 18 жовтня. Деталі слідства повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi.

Що відомо про російського шпигуна в Латвії?

У Латвії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, він передавав російському ГРУ відомості про авіаційну інфраструктуру країни, місця дислокації військ НАТО та події в оборонному секторі.

Операцію провели співробітники Служби державної безпеки Латвії спільно зі Службою воєнної розвідки та безпеки.

Чоловік також цікавився умовами придбання латвійських SIM-карток. Під час обшуку у нього вилучили носії інформації, які наразі досліджують. Місцеві правоохоронні органи взяли підозрюваного під варту.

Як Росія шпигує в країнах Європи?