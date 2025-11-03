Передавав секретні дані про НАТО: у Латвії схопили шпигуна, який працював на російське ГРУ
- У Латвії затримали чоловіка, підозрюваного у передачі російському ГРУ важливих військових даних.
- Його взяли під варту, слідство триває.
У Латвії вдалося затримати чоловіка, якого підозрюють у роботі на користь кремлівської розвідки. Він, імовірно, фіксував інформацію про авіацію та оборону країни й пересилав її до Росії.
Затримання відбулося в ніч з 17 на 18 жовтня. Деталі слідства повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi.
Що відомо про російського шпигуна в Латвії?
У Латвії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, він передавав російському ГРУ відомості про авіаційну інфраструктуру країни, місця дислокації військ НАТО та події в оборонному секторі.
Операцію провели співробітники Служби державної безпеки Латвії спільно зі Службою воєнної розвідки та безпеки.
Чоловік також цікавився умовами придбання латвійських SIM-карток. Під час обшуку у нього вилучили носії інформації, які наразі досліджують. Місцеві правоохоронні органи взяли підозрюваного під варту.
Як Росія шпигує в країнах Європи?
Журналістські розслідування вказують на те, що угорські спецслужби могли вести шпигунську діяльність у Європі для отримання важливої інформації, включно з вербуванням співробітників ЄС.
Зокрема, один з агентів під псевдонімом "В." перебував у Брюсселі з 2015 по 2017 рік під дипломатичним прикриттям.
Аналітики The New York Times попереджають, що польоти розвідувальних дронів, пов'язаних із Москвою, над військовими в німецькій Тюрингії коридорами створюють нові загрози для Європи.
Мовиться й про вербування агентів та можливі диверсійні операції Кремля, що можуть підтримувати російські війська на фронті.
Крім того, глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що російські спецслужби стежать за німецькими супутниками. У відповідь Німеччина планує інвестувати 35 мільярдів євро у космічні програми протягом наступних п’яти років.