Почему США пригласили Россию на встречу G20: Рубио объяснил позицию Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал участие российских представителей в заседаниях G20. Он объяснил, почему Вашингтон считает необходимым продолжать контакты с Москвой, несмотря на войну против Украины.

Об этом Рубио заявил во время пресс-конференции в Атланте после встречи министров иностранных дел стран G20.

Почему США поддерживают участие России в G20?

По словам госсекретаря, для завершения войны в Украине необходимо достичь договоренностей путем переговоров. Однако это невозможно без общения как с украинской, так и с российской стороной.

Как можно достичь договоренностей между Россией и Украиной, если нет возможности общаться с обеими сторонами?

– подчеркнул Рубио.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не считает встречи или разговоры с российскими представителями легитимизацией их действий или поддержкой их позиции.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон готов выступать посредником в прекращении войны, но для этого необходимо поддерживать контакты с обеими сторонами.

Если мы можем сыграть роль посредника в прекращении этого конфликта, Соединенные Штаты готовы это сделать. А для этого нам необходимо иметь возможность общаться с обеими сторонами,

– пояснил госсекретарь.

Отдельно он упомянул о ядерном арсенале России. По словам Рубио, США должны поддерживать определенный уровень коммуникации с Москвой, чтобы предотвратить опасную эскалацию.

В то же время госсекретарь заверил, что Вашингтон активно общается с Украиной – возможно, даже больше, чем с российской стороной.

Что известно об участии России во встречах "Группы двадцати"?

США также пригласили Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на 14–15 декабря в Майами.

А 30 октября На встрече министров G20 в Атланте отменили совместную фотосессию из-за присутствия главы российского МИД Сергея Лаврова.

Дональд Трамп заявил, что не имеет возражений против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит. В то же время об официальном приглашении украинского президента пока не сообщалось.