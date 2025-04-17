Рубио передал послание: он провел телефонный разговор с Лавровым

Глава МИД России Лавров и государственный секретарь США Рубио провели телефонный разговор. Рубио рассказал российскому коллеге о контактах с украинской стороной.

Россия якобы согласилась дальше работать над урегулированием войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и "Украинскую правду", что ссылается на Государственный департамент США.

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О чем говорили Лавров и Рубио

Госсекретарь США проинформировал Лаврова о переговорах с Украиной и европейскими партнерами с участием него и Виткоффа.

Разговор состоялся в контексте недавней встречи Виткоффа и Путина в Москве.

Лавров заявил, что Россия якобы готова продолжаться работу с США с целью "надежного устранения первопричин" войны в Украине.

В Госдепе же отметили, что Рубио передал россиянам то же послание, что и украинцам и европейцам. Речь идет о том, что "президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира".

Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения,

– отметили в Госдепе.