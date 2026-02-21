Рубио встретился с главой МИД Британии: в центре переговоров – война в Украине
- Марко Рубио и глава МИД Великобритании Иветт Купер обсудили дипломатические усилия для окончания войны в Украине.
- Обсуждения также касались важности сотрудничества в Сирии, Газе и обеспечения перемирия в Судане.
Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Во время разговора чиновники обсудили вопросы относительно окончания войны в Украине.
Об этом сообщил американский политик в соцсети Х по результатам встречи высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
Что обсудили Рубио и Купер?
Марко Рубио сообщил, что в субботу, 21 февраля, встретился с Иветт Купер для обсуждения дальнейших дипломатических усилий США и Великобритании, направленных на окончание российско-украинской войны, и не только.
Мы также говорили о важности сотрудничества в Сирии и реализации второй фазы в Газе, а также о нашем общем внимании к обеспечению перемирия в Судане,
– написал американский высокопоставленный чиновник.
В то же время госсекретарь США не указал никаких деталей договоренностей между сторонами по результатам встречи. Британская представительница также не информировала о подробностях их последнего разговора.
Отметим, что Иветт Купер занимает должность министра иностранных дел Великобритании с 5 сентября 2025 года, когда заменила Дэвида Лемми. Она активно выступает за поддержку Украины в борьбе против агрессии России.
На каком этапе переговоры о мире?
The Telegraph сообщало, что недавний раунд переговоров в Женеве между Россией и Украиной фактически завершился безрезультатно, после полного дня консультаций и предварительных оптимистических сигналов.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что следующие встречи продолжатся и состоятся в ближайшие дни. Соответствующие обсуждения будут иметь влияние на решение гуманитарных вопросов.
Недавно также глава российской делегации Мединский имел неформальный разговор с главой украинской – Рустемом Умеровым, а также Давидом Арахамией, который в составе украинской переговорной группы.