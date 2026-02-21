Рубио встретился с главой МИД Британии: в центре переговоров – война в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Во время разговора чиновники обсудили вопросы относительно окончания войны в Украине.

Об этом сообщил американский политик в соцсети Х по результатам встречи высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

Что обсудили Рубио и Купер?

Марко Рубио сообщил, что в субботу, 21 февраля, встретился с Иветт Купер для обсуждения дальнейших дипломатических усилий США и Великобритании, направленных на окончание российско-украинской войны, и не только.

Мы также говорили о важности сотрудничества в Сирии и реализации второй фазы в Газе, а также о нашем общем внимании к обеспечению перемирия в Судане,

– написал американский высокопоставленный чиновник.

В то же время госсекретарь США не указал никаких деталей договоренностей между сторонами по результатам встречи. Британская представительница также не информировала о подробностях их последнего разговора.

Отметим, что Иветт Купер занимает должность министра иностранных дел Великобритании с 5 сентября 2025 года, когда заменила Дэвида Лемми. Она активно выступает за поддержку Украины в борьбе против агрессии России.

На каком этапе переговоры о мире?