В августе 2026 года Румыния подняла в воздух истребители F-16 для перехвата морского дрона в Черном море. Бывший министр обороны страны Рада Мируце заявил, что операция могла спровоцировать военный ответ России, потому что Москва объявила запрет на полеты в этом районе.

Подробности инцидента раскрыл Рада Мируце в эфире подкаста Controverse, сообщает издание Aerotime.

Почему Румыния подняла в воздух истребители F-16?

20 августа Министерство обороны Румынии сообщило, что коммерческое судно обнаружило морской дрон, дрейфовавший вблизи газодобывающей платформы Neptun Alpha. Она является частью газового проекта Neptun Deep и расположена в исключительной экономической зоне Румынии.

Для перехвата объекта были подняты два истребителя F-16. По словам тогдашнего министра обороны Рады Мируце, именно он отдал приказ провести операцию.

Однако вскоре после этого Россия объявила запрет на полеты над соответствующим районом Черного моря. Румынская сторона решила не обращать на это внимания.

Почему ситуация могла привести к эскалации?

Мируце утверждает, что игнорирование российского запрета могло спровоцировать военный ответ Москвы. По его оценке, тогда Румыния была близка к эскалации с Россией.

В то же время румынские военные предупреждали о правовых рисках операции. Газовая платформа расположена за пределами территориальных вод страны, поэтому, как отмечал экс-министр, на нее не распространяется действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Кроме того, под угрозой могли оказаться сотни работников объекта.

Чем закончился перехват морского дрона?

Один из румынских F-16 открыл огонь из бортовой пушки и попал в морской дрон, однако полностью его не уничтожил.

Впоследствии объект был обезврежен группой по обезвреживанию взрывоопасных предметов Военно-морских сил Румынии. Несмотря на нарушение объявленного Россией запрета на полеты, Москва не отреагировала на действия румынских военных.

Ранее председатель Рады резервистов Сухопутных войск отмечал, что союзники нередко и избегают перехвата российских целей, чтобы не фиксировать факт агрессии и не вступать в открытый дипломатический или военный конфликт с Кремлем.