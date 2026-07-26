Румынский F-16 сбил третий дрон за три дня над территорией страны

В Румынии утром 26 июля удалось уничтожить еще один нарушивший воздушное пространство беспилотник. Это уже третий случай за три последних дня.

О новом инциденте сообщил президент Румынии Никушор Дан . По его словам, истребитель F-16 Воздушных сил страны перехватил и сбил воздушную цель в районе Сулина-Килия. Произошло это над территориальными водами страны.

Дрон снова вошел в Румынию: что известно?

БПЛА удалось сбить утром 26 июля – в 10:13 по местному времени. Предварительно обломки аппарата упали в воды у румынского побережья.

Пока не уточняется, зашел ли дрон со стороны Черного моря, однако известно, что его ликвидировали над водой.

Никушор Дан не раскрыл подробные характеристики беспилотника или точного маршрута его полета. В то же время он подчеркнул, что это третий случай нарушения воздушного пространства страны за трое суток.

Хронология предыдущих инцидентов

Первый инцидент произошел 24 июля, когда румынский F-16 ликвидировал неизвестный БПЛА, залетевший в воздушное пространство страны. Тогда перехват произошел около 11:00 над безлюдной местностью, что позволило пилоту безопасно применить вооружение.

Уже на следующий день, 25 июля, два истребителя F-16 Fighting Falcon, выполнявших задачи по воздушному патрулированию, обнаружили еще одну цель. БпЛА сбили примерно в 10 километрах к западу от города Сфинту-Георге около 08:30 по местному времени.