Два вопроса, которые волнуют всех: о чем европейцы беседуют с Трампом на саммите G7

С 15 по 17 июня во французском городке Эвиан-ле-Бен проходит саммит "Большой семерки". В ходе саммита европейские лидеры пытаются повлиять на мнение президента США по поводу российско-украинской и иранской войн.

Трамп назвал встречу с Зеленским очень удачной. Об этом сообщает Reuters.

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Что Трамп сказал об Украине?

Зеленский и европейские лидеры пытались показать президенту Соединенных Штатов, что положение Украины улучшилось. После беседы с украинским президентом Трамп пообещал журналистам сделать все, что в его силах, для прекращения войны. Он отметил, что слишком много молодых людей гибнут на поле боя с обеих сторон.

Президент США после встречи с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной, и что он постарается помочь. Однако Reuters отмечает, что было очень мало конкретики для усиления давления на Москву.

Зеленский рассказал, что его внимание было сосредоточено на укреплении противовоздушной обороны Украины. Еще одной целью украинского президента было ужесточение санкций, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Некоторые европейские дипломаты отметили, что тон встречи был конструктивным. Другие же заявили, что американский президент не брал на себя обязательств по введению новых санкций против страны-агрессора, хотя на этом настаивали европейцы. Французский дипломат сказал, что лидеры G7 сходятся во мнении, что динамика на фронте сейчас в пользу Украины. Они также взяли на себя обязательство предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

Что европейцы говорили Трампу об Иране?

Трамп заявил журналистам, что Вашингтон теперь в состоянии отказаться от российской нефти после окончания войны в Иране. Европейские лидеры хотели убедить его, что прежняя позиция США относительно возможных условий соглашения была слишком благоприятной для Москвы.

Также европейцы стремились донести до Трампа, что временное соглашение с Ираном рискует закрепить ядерную и баллистическую ракетную программы Тегерана. Они надеялись узнать больше подробностей о будущем документе. Эммануэль Макрон заявил, что приоритетом является обеспечение прочного и серьезного соглашения.

Во вторник, 16 июня, европейцы и американский президент обсуждали пути безопасного разблокирования Ормузского пролива, который Иран закрыл после того, как США и Израиль нанесли по нему удар. Еще одной важной задачей саммита был поиск альтернативных маршрутов.

Трамп пообещал, что пролив будет полностью открыт в пятницу. Временное соглашение должно открыть 60-дневное окно для сложных технических переговоров, которые включали бы судьбу запасов высокообогащенного урана в Иране и отмену международных санкций.

Однако европейские союзники опасаются, что переговорная группа США может не достичь необходимых результатов из-за недостатка опыта. Трамп на протяжении всей войны заявлял, что по итогам соглашения Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. Однако Тегеран всегда это отрицал.