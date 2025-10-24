ЕС продолжил поддержку Украины, но есть нюанс: какие результаты саммита в Брюсселе

Саммит Европейского совета состоялся 23 октября в Брюсселе. Там утвердили готовность ЕС по финансовой и военной поддержке Украины в 2026 – 2027 годах. Документ поддержали 26 из 27 государств ЕС.

В то же время из финального текста убрали пункт об использовании замороженных российских активов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Один разговор: СМИ назвали, что повлияло на решение Трампа по санкциям против России

Какие выводы саммита Евросовета?

В четверг, 23 октября, лидеры Евросоюза на саммите Европейского совета приняли документ, который подтверждают готовность ЕС обеспечивать финансовые и военные потребности Украины в 2026 – 2027 годах. За документ проголосовали 26 стран-членов без Венгрии.

В финальном варианте текста убрали прямое упоминание об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Предыдущий проект предусматривал, что Еврокомиссия должна представить план постепенного использования этих средств в соответствии с законодательством ЕС.

В итоге остался лишь пункт "в соответствии с правом ЕС, активы России должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит нанесенный ею ущерб".

Президент Владимир Зеленский присутствовал на саммите и заявил, что итоги положительные.

Есть политическая поддержка по замороженных российских активов и их максимального использования в защиту от российской агрессии. Еврокомиссия проработает все необходимые детали,

– сообщил лидер Украины.

Глава государства также отметил движение в вопросах усиления ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры. По словам Зеленского, продолжается предметная работа по восстановлению и поставки ресурсов для энергетики от партнеров.

Зеленский также анонсировал начало создания нового пакета санкций от ЕС. По его словам, Россия должна чувствовать реальные экономические потери от войны.

Последние решения ЕС по Украине