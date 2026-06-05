Миссия "задобрить" Трампа до G7: Макрон организует ужин в Версальском дворце

Президент Эмманюэль Макрон может организовать частный ужин в Версале с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом в Париже надеются удержать Вашингтон вовлеченным в саммит G7.

Об этом 5 июня написало издание Politico.

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Зачем Макрону "задабривать" Трампа

Авторы материала пишут, что Макрон пытается наладить отношения с лидером США Трампом и все же убедить его принять участие в G7 и не покинуть мероприятие досрочно.

Одним из вариантов "задабривания" является частный ужин в Версальском дворце. Французские чиновники отмечают, что такая встреча должна подтолкнуть Трампа активнее приобщаться к обсуждению важных для Европы вопросов, в частности относительно войны России против Украины или эскалации на Ближнем Востоке.

В то же время в Париже выражают беспокойство относительно того, что Трамп все же может сократить свое участие в саммите или оставить его досрочно.

Несмотря на уверенность окружения Макрона в том, что участие Трампа в саммите почти гарантировано, непредсказуемость американского политика оставляет окончательное решение по ужину открытым.

В качестве альтернативы ужина рассматривают даже совместную игру в гольф.

В Politico отмечают, что европейские лидеры уже длительное время ищут эффективные способы взаимодействия с Трампом и пришли к выводу, что торжественные форматы, персональное внимание и элементы роскоши часто помогают наладить диалог. В то же время в Европе сомневаются, что такие подходы сработают на этот раз, учитывая напряженность в отношениях США с союзниками из-за Ирана, Украины и торговых споров.

Депутат от либеральной партии Эммануэля Макрона Renaissance описал саммит как событие, которое европейцам "просто нужно пережить".

Нужно его впечатлить и заискивать перед ним. Уже побывали на Эйфелевой башне... Что еще остается, как не Зеркальный зал в Версальском дворце?,

– сказал европейский чиновник.

Авторы напомнили роскошный ужин Трампа с королем и королевой Нидерландов во время прошлогоднего саммита НАТО в Гааге. Также Трамп, по их наблюдениям, действительно был впечатлен торжественным приемом в Виндзорском дворце в Великобритании.

Саммит G7: что говорят в Европе

В то же время в Европе сохраняют надежду, что саммит G7 может дать конкретные результаты.

Как отметил бывший министр, эта встреча рассматривается как шанс убедить Трампа снова присоединиться к клубу". Европейские организаторы при этом готовятся к тому, что ход саммита может быть непредсказуемым и потребует быстрой реакции на возможные изменения.

Как сообщил источник, близкий к президенту Франции, ситуация остается крайне неопределенной и может быстро измениться, в частности в случае открытия Ормузского пролива и достижения договоренностей с Ираном.

В Париже также отмечают, что вопрос безопасности судоходства в проливе имеет глобальное значение, а американская администрация потенциально может переложить ответственность за отсутствие прогресса на европейских партнеров.

Заметим, что встреча лидеров G7 должна состояться во французском городе Эвиан-ле-Бен 15 – 17 июня.

СМИ предполагают, что во время саммита Трамп будет пытаться продвигать развитие американских технологий искусственного интеллекта, расширение экспорта США, уменьшение зависимости от Китая в поставках критически важных минералов, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также наращивание добычи энергоресурсов, прежде всего ископаемого топлива.