G-6 против Трампа: станет ли саммит в Канаде последней попыткой Украины и Европы убедить США

15 июня на курорте Кананаскис в Канаде начнется 51-й саммит лидеров стран "Большой семерки", она же – G7 (неформальное объединение США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Канады и Японии). Кроме того, постоянными участниками Саммита является представительство ЕС.

Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде уже состоялся неформальный разговор между несколькими лидерами группы. В разговоре участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава правительства Канады Марк Карни. По данным итальянских СМИ, лидеры имели целью согласовать общую позицию по войне между Израилем и Ираном, чтобы впоследствии скоординировать ее с президентом США.

Еще одним участником переговоров станет Президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с лидерами цивилизованного мира в очередной раз попытаются убедить президента США Дональда Трампа принять правильную сторону истории. Об ожиданиях от Саммита в Канаде читайте далее в материале 24 Канала.

Саммит G7 в Канаде: фактор Трампа

С начала полномасштабного вторжения Украина имела множество проблем, однако почти всегда могла рассчитывать на не слишком решительный, но надежный политический тыл и поддержку ведущих демократий мира во главе с Соединенными Штатами.

С возвращением в Белый дом Трампа в начале 2025 года этот статус-кво был разрушен – Америка начала действовать вопреки интересам Украины и фактически подыгрывать россиянам, а Трамп попал под вредное влияние президента России Путина.

Его предвыборные обещания о мире за 24 часа впоследствии трансформировались в мир за 100 дней, а потом вообще были названы шуткой и преувеличением. Дипломатические усилия США, возглавляемые доверенным лицом Трампа Стивом Уиткоффом, провалились (как, кстати, и другие направления, которые Трамп ему доверил).

В итоге Трамп все больше сердился на Зеленского и Украину, давал Путину новые поблажки и ставил ему новые сроки и ультиматумы, которые всегда переносил и впоследствии публично отрекался. Тем самым Трамп подтвердил брокерскую шутку-наблюдение о TACO (Trump Always Chickens Out – то есть "Трамп всегда дает заднюю") и то, что переговорная стратегия Трампа – это никакой не Art of the Deal ("искусство заключать сделки"), а большое ничто.

Можно было бы и дальше смеяться над этим персонажем, если бы от него не зависело так много (несмотря на все – он президент США и самый могущественный человек мира) и не страдала Украина, поскольку каждое новое TACO – это большие жертвы для Украины.

Так уже было несколько раз, например, в ситуации с саботажем Трампом плана Макрона – Стармера по европейским миротворцам в Украине. Но наиболее показательный демарш Трампа произошел в мае 2025 года, когда он фактически нивелировал все потуги лидеров Европы (Макрона, Стармера, Мерца и Дуды) выдвинуть Путину ультиматум о прекращении огня, который не завершился ничем. Трамп просто забыл свои грозные заявления о немедленном перемирии, которым выкручивал руки Украине, а также свои же обещания, которые дал в Ватикане во время встреч с Зеленским и европейскими лидерами.

Как западные союзники Украины могут повлиять на Трампа

Так что сейчас Украину и ее союзников ждет новый раунд, точнее – заход на новый круг, чтобы посеять в голове 79-летнего трикстера зерна рациональности и надеяться, что они не потеряются среди потенциальных заявлений о "друге Владимире", "51-й штат", "таможенную войну" (дедлайн Трампа для Европы заканчивается уже в июле) и другого бреда, и не будут перебиты новыми разговорами с российским диктатором.

Кроме того, есть риск того, что тема Украины вообще отойдет на третий план на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке, а Трамп будет настойчиво тянуть именно туда, где можно объявить о своей решающей роли в примирении сторон, которой, конечно же, нет, впрочем, это не помешало Трампу говорить об этом (как и о примирении Индии и Пакистана).

Учитывая все это, шансы на положительный сценарий небольшие, но остается надежда на то, что Трамп хотя бы не будет мешать.

Под "не мешать" прежде всего должны говорить о продолжении военной помощи Украине (пакеты, согласованные Байденом).

Продолжение обмена разведывательными данными, в частности, данными радаров, спутниковыми снимками и предупреждением о российских авиационных или ракетных атаках.

Также нужно говорить о согласии США присоединиться к 18-му пакету санкций, который предусматривает ограничения для российской нефти и других энергоносителей, но прежде всего – нефти.

Из-за таможенной войны Трампа цена на нее стремительно упала и это стало критично для России, ведь обвалились ее нефтяные доходы. Сейчас же на фоне войны Израиля и Ирана, а также примирения Трампа с Китаем цена на нефть снова растет. Это хорошо влияет на Россию и дает ей возможность дальше финансировать войну против Украины.

Ситуацию может изменить новый ценовой потолок для России и еще большие ограничения и санкции против теневого танкерного флота Путина. Напомним, что в декабре 2022 года G7, Евросоюз и Австралия установили ее на уровне 60 долларов за баррель. Этот механизм не был идеальным, но все же работал и заставил Россию продавать свою нефть по ценам ниже рыночных.

Сейчас новый потолок может составить уже 45 долларов за баррель. Украина настаивала на 30, но ЕС не хочет таких резких шагов и говорит о 45, что было подтверждено в представленном Еврокомиссией 10 июня проекте 18-го пакета санкций ЕС.

Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России. Нужны прайс-кэпы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить,

– 15 июня президент Зеленский объяснил необходимость новых санкций против России.

Сейчас США не горят желанием присоединяться к этому соглашению, и Трамп точно попытается отодвинуть его куда-то подальше, вместо этого попытается навязать саммиту свою собственную повестку дня – о персональных торговых соглашениях и пошлинах.

Наиболее реалистичным вариантом пока видится то, что Трамп забуксует и "потолок" придется вводить без США. Это вполне возможно, и также больно для России, хоть и не так больно, как было бы, когда решение было общим.

Таким образом, Саммит станет испытанием решимости G7 и тестом, как они будут действовать, если не убедят Трампа.

Фактор Зеленского: что нужно Украине

Украина в этой политической игре также ждет не только результатов по нефти, но и надеется на преодоление собственного эмбарго США на продажу оружия, прежде всего ПВО. Если раньше Трамп обвинял Украину в том, что та просто берет оружие от США в подарок, то сейчас саботирует продажу за живые деньги (собственные и от союзников), а о "соглашение о полезных ископаемых" вообще якобы забыл, не говоря уже о "безопасности", заключенное между Украиной и США во времена Байдена.

Обо всем этом Трамп и Зеленский будут разговаривать лично – их встреча в Канаде уже подтверждена.

Также Трамп отдельно встретится с премьером Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, с которыми у президента США давняя "тарифная любовь", а также обещания аннексии и война переименований географических названий.



Марк Карни и Дональд Трамп в Белом доме / фото Evan Vucci, AP

Кроме вопроса оружия, Зеленский очевидно напомнит Трампу о его собственном обещании быть решительным в отношении России, а также о том, что "2 – 3 недели", которые президент США давал Путину на подтверждение реальных шагов к миру, уже истекли, а значит – нужно давать зеленый свет санкциям и законопроекту сенаторов Грэма и Блюменталя.

Этого Трамп делать не хочет, а еще больше он не любит, когда его тыкают лицом в его же ошибки. А именно этим придется заниматься сейчас Зеленскому, и от того, как он подаст эту необходимость, зависит очень многое.

12 июня во время брифинга для СМИ Зеленский об этом говорил откровенно: "Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующее решение (по санкциям – 24 Канал) еще не будет принято, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению".

Саммит G6 против Трампа

Фактически саммит G7 сейчас выглядит как последняя попытка Европы убедить Трампа занять ее сторону, а в случае вероятного провала – выжать из него хоть что-то (согласие на продажу оружия) и готовиться к тому, чтобы дальше поддерживать Украину самостоятельно и уже на следующем саммите НАТО в Гааге в конце июня появиться перед фотокамерами как чужие и далекие друг другу люди.

Вероятность такого варианта невероятно высока, особенно учитывая поведение Трампа на Саммите G7 в 2018 году, который также проходил в Канаде и стал бенефисом хамства президента США. В течение нескольких дней Трамп нагло оскорблял других мировых лидеров, затем досрочно его оставил ради встречи с Ким Чен Ыном (провальной), а затем вообще впервые в истории G7 отозвал подпись под договоренностями мировых лидеров, фактически превратив его в G6+1.

Собственно, тогда впервые и стало понятно, что мир имеет дело с неадекватным человеком. Саммита G6 против Трампа стоит ждать и сейчас. Как написали коллеги из Politico – "красную ковровую дорожку для Годзиллы уже расстелили". Так что ждем новой серии шоу "Трамп в посудной лавке", но надеемся, что коллективная мудрость всех остальных участников минимизирует это стихийное бедствие.