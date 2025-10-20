Европейские правительства выразили поддержку Владимиру Зеленскому и ускоряют согласование использования замороженных российских активов. Это происходит после того, как Дональд Трамп якобы давил на президента Украины с требованием удовлетворить территориальные условия Путина.

Известно, что очередной саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе 23 октября. Об этом говорится в материале Financial Times, передает 24 Канал.

Как европейские страны поддерживают Зеленского после визита в США?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 20 октября отметила, что попытки Трампа добиться мира очень ценят в Европе, однако сейчас нет признаков, что сама Россия стремится к миру, поэтому ЕС обсуждает дальнейшие шаги.

По сообщению Financial Times, встреча Зеленского и Трампа 17 октября была напряженной. Так, Трамп якобы настаивал, чтобы Украина пошла на компромисс с Россией, и цитировал угрозы Путина об "уничтожении" страны в случае отказа.

К слову, в Reuters также информировали, что во время встречи Дональд Трамп склонял украинского президента к уступкам в пользу России, обсуждая возможность предоставления гарантий безопасности для Москвы.

Ожидается, что уже в этот четверг, 23 октября, в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, к которому может присоединиться и Владимир Зеленский. Вероятно, главной темой встречи будет обсуждение механизма использования замороженных российских средств для кредита Украине ориентировочно на 140 миллиардов долларов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил направить эти деньги исключительно на вооружение. Министры иностранных дел, встретившиеся в Люксембурге 20 октября, выразили поддержку инициативе и подчеркнули потребность в новом пакете санкций против Москвы. Среди голосов за – и предложение рассмотреть использование замороженных активов для финансовой поддержки Украины.

Впрочем Бельгия, где хранится большинство активов, не подпишет окончательное соглашение без гарантий на случай возможных судебных исков со стороны России, а Кремль уже назвал идею "незаконным изъятием" и угрожает судом.

Параллельно ЕС дискутирует об энергетической политике на фоне того, что большинство стран, кроме Словакии и Венгрии, согласились отказаться от российского газа до 2028 года.

Однако Словакия требует дополнительных мер поддержки для снижения энергозатрат и помощи автомобильной промышленности. Западные лидеры из "Коалиции желающих" должны обсудить дальнейшую военную помощь с Зеленским 24 октября.

После отказа США предоставить Tomahawk, Зеленский рассчитывает на европейских партнеров и отмечает, что такие ракеты не только в американском арсенале.

