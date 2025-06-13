Без обещаний Украине и упоминаний о тарифах: на саммите НАТО планируют избежать конфликта с Трампом

На саммите в Гааге Трампу предложат подписать короткое коммюнике, чтобы избежать напряжения с европейскими лидерами. Заявление будет содержать требование США по росту оборонных расходов.

На грядущем саммите НАТО планируют избежать споров между президентом США и европейскими лидерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Украина останется на пути в НАТО, даже если ее не упомянут в итогах саммита, – Рютте

Саммит без обещаний Украине

Как передает издание, нынешнее коммюнике будет посвящено историческому решению стран-членов НАТО. Оно будет касаться увеличения оборонных расходов, чтобы усилить сдерживание России. В заявлении будет пункт о повышении расходов на оборону до 5% ВВП, что и стало основным требованием Трампа. Сам документ будет сжатым.

В этот раз мы сделаем еще короче. Один лист бумаги, и всего пять абзацев,

– сообщил собеседник.

Как говорится в The Telegraph, организаторы стремятся не допустить утечки информации в СМИ. Так, генсек НАТО Марк Рютте ограничил круг людей, которые получат документ. С ним ознакомятся только послы. Также избегают упоминания о торговых тарифах и вступление Украины в Альянс, чтобы не провоцировать конфликт с Белым домом.

Какие встречи планируются в Гааге

Дональда Трампа обещают встретить торжественно, сообщили в издании. Также его пригласят на ужин с королем Нидерландов. В то же время контакты между Трампом и Зеленским ограничат, во избежание публичного конфликта.

По источникам издания, заседание Совета Украина – НАТО состоится на уровне министров иностранных дел. Зато не предусмотрено заседаний Контактной группы по обороне Украины или "коаліції охочих".

Напомним, НАТО рассматривает вариант включения поддержки Украины в новые цели по оборонным расходам. Однако в этом году отсутствует упоминание о перспективе членства Украины в Альянсе. Также документ не содержит обязательства по долгосрочной безопасности поддержки нашего государства, которое было в прошлом году.