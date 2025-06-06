НАТО ищет способ пригласить Зеленского на саммит и не разгневать Трампа, – Reuters

Саммит НАТО в Гааге может пройти в сокращенном формате с ограниченным вниманием к вопросу войны в Украине. Организаторы стараются не создавать ситуаций, которые могли бы вызвать недовольство президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили дипломатические источники. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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НАТО ищет пути провести саммит и не разгневать Трампа

Президент Владимир Зеленский, вероятно, будет присутствовать только на части мероприятий. Один из возможных сценариев – его участие в официальном ужине накануне, без доступа к основным заседаниям саммита. Пока НАТО не подтвердило его визит ни в одном формате, но СМИ сообщали, что президент Украины якобы получил приглашение.

Также до сих пор неясно, будет ли в итоговом заявлении саммита четко указано на Россию как угрозу и прозвучит ли прямое подтверждение поддержки Украины.

По данным Reuters, такая осторожная позиция – попытки избежать обострения в отношениях с администрацией Трампа, вроде инцидента между Трампом и Зеленским в Белом доме в феврале.

Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО – главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не разозлить нестабильного Трампа,

– отметили в Reuters.

Если же Зеленский вообще не появится на саммите, даже дистанционно, это может стать "по меньшей мере пиар-катастрофой", считают в дипломатических кругах.

С начала полномасштабного вторжения в Украину президент Зеленский был почетным гостем на саммитах НАТО, где Альянс обещал поддержку и дальнейшую интеграцию Украины.

Формат саммита будет упрощенным, а итоговый документ – максимально лаконичным. Украина же может быть приглашена королем Нидерландов только на ужин.

Пока нет подтверждения, что состоится и официальное заседание Совета НАТО–Украина – зато рассматривают вариант неформальной встречи на уровне министров.