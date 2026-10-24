Есть свои причины: почему Си Цзиньпин может сорвать саммит с Трампом и Путиным

В ноябре в Шэньчжэне может состояться саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Впрочем, Пекин не спешит давать согласие, ведь такая встреча сопряжена с дипломатическими рисками для КНР.

О осторожной позиции китайского руководства говорится в статье аналитического журнала The Diplomat. Аналитики отмечают, что Москва стремится к достижению договоренностей по Украине по образцу Ялтинской конференции 1945 года, чтобы ослабить изоляцию. В то же время для Белого дома приоритетом на переговорах должна стать тема ядерного разоружения.

Почему Пекин избегает трехстороннего формата

Проведение трехстороннего саммита в Китае могло бы стать символической победой для Си Цзиньпина. Он получил бы возможность предстать перед миром как лидер, способный собрать за одним столом руководителей двух крупнейших ядерных держав.

Но у Пекина есть несколько веских причин избегать переговоров втроем.

Во-первых, Китай выигрывает от отдельных контактов с Вашингтоном и Москвой и последовательно подчеркивает, что к мирному процессу должны быть привлечены и Киев, и Москва.

Во-вторых, требования о ядерном разоружении ставят КНР в неловкое положение, ведь ее арсенал значительно меньше американского и российского.

Кроме того, трехсторонний саммит мог бы затмить основные мероприятия саммита АТЭС, где Пекин стремится продемонстрировать собственное экономическое лидерство. Настаивание на переговорах трех больших держав противоречит призывам Китая к многостороннему сотрудничеству в регионе.

Какой дипломатический маневр может выбрать Китай

По данным аналитиков, Си Цзиньпин не может полностью отвергнуть идею встречи, поэтому дипломаты могут попытаться изменить ее формат.

Вместо официального саммита по Украине или ядерному оружию КНР может организовать менее формальный контакт. В таком случае глава Китая будет выступать скорее в роли хозяина площадки для переговоров США и России, чем полноценного участника.

Ранее пресс-секретарь Кремля отмечал, что стороны лишь упоминали о возможности такой встречи, но признали невозможность диалога без действующей власти Украины. В то же время в дипломатическом ведомстве Китая воздерживались от комментариев относительно подготовки саммита.