Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина 19 ноября в Шэньчжэне не принесла РФ стратегических побед. Переговоры оказались мыльным пузырем без единой позиции по поводу войны в Украине.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что ажиотаж вокруг "новой Ялты" был искусственно создан в СМИ. Итоговый документ саммита лидеров лишь подтвердил глубокие разногласия между участниками по вопросам международной политики.

Иллюзия уступок Кремля

Сегодняшняя встреча – как мыльный пузырь. Ажиотажа было очень много, все ярко сверкало, но последствий практически нет. По большинству актуальных международных вопросов, в том числе и в отношении российско-украинской войны, общей позиции трех лидеров нет,

– подчеркнул эксперт.

Фесенко подчеркнул, что для Украины гораздо важнее были встречи "Коалиции желающих" в Берлине. В то же время он выразил сильный скептицизм по поводу заявлений Джареда Кушнера о том, что Россия якобы согласилась привлечь европейцев к четырехстороннему переговорному формату.

Кушнер во второй раз наступает на те же грабли. Россияне официально ничего подобного не заявляли. Наоборот, в Шэньчжэне Путин сказал: если европейцы хотят о чем-то договариваться, пусть приезжают в Москву. А там им предъявят ультиматумы – отказаться от поставок оружия и финансовой помощи Украине,

– пояснил Владимир Фесенко.

Фесенко о давлении Путина на Европу: видео

Гарантии безопасности и давление на Европу

Так же сомнительными аналитик считает сообщения о согласии Москвы предоставить Украине гарантии по модели 5-й статьи НАТО. Эксперт подчеркнул, что США часто принимают желаемое за действительное, а без четких обязательств и ратификации Конгрессом это грозит превращением в очередной Будапештский меморандум.

Обещать не значит жениться. Американцы очень хотят, чтобы мы согласились на вывод войск из Донбасса, и в обмен обещают гарантии безопасности. Но если они не будут конкретизированы и юридически зафиксированы, это не сработает,

– предупредил он.

Особую тревогу вызвала информация издания Politico о звонке Дональда Трампа лидерам в Берлине с борта самолета, в ходе которого он потребовал прекратить расходы на войну. Политолог убежден, что это следствие двустороннего разговора с российским диктатором с глазу на глаз.

Именно такие встречи используются Путиным для манипуляций. Российский диктатор вновь пожаловался Трампу, пообещал мир в случае прекращения помощи Украине, и Трамп в очередной раз поддался его манипулятивному влиянию,

– подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что личные переговоры главы Кремля и президента США в Китае продолжились 40 минут, после чего стороны молча разошлись, не сделав заявлений для прессы.