Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина 19 ноября в Шэньчжэне не оправдала надежд Кремля. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Китай продемонстрировал вассальное и подчиненное положение главы России.

В ходе беседы с журналистами "Суспильне" Сикорский отметил, что Пекин положил конец мнимому равенству в отношениях с Москвой. По его словам, на протяжении двух десятилетий китайская сторона создавала для СМИ видимость уважения, однако во время последних переговоров перестала играть в партнерство.

Пекин показал истинную иерархию

"Китайцы своей протокольной игрой показали, какова настоящая иерархия. Ведь на протяжении двух десятилетий они пытались смягчить позицию России, демонстрируя Путину всевозможные знаки уважения перед СМИ. А теперь перестали притворяться. Они показали, что для них он является вассалом и подчиненным, а не равноправным партнером",

– отметил Сикорский.

Политик добавил, что в контексте принятия конкретных решений по итогам переговоров ничего значимого не произошло. Однако после завершения встречи военное давление на Украину только усилилось.

Переговоры лидеров без пункта об Украине

В тот же день главы США, Китая и России провели трехстороннюю встречу в Шэньчжэне, где согласовали декларацию о мире. Однако пункт, касающийся Украины, был полностью исключен из итогового документа.

Кроме того, Дональд Трамп провел с главой Кремля отдельную беседу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, после которой стороны вообще не делали совместных заявлений.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига предупреждал, что город переговоров не станет новой Ялтой для реализации мечтаний Москвы о новом переделе мира.