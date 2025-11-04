Чтобы не раздражать Трампа: в СМИ сказали, какие лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии

Некоторые европейские лидеры пропустят саммит ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который должен состояться в Колумбии. Причиной этого является опасение разозлить главу Белого дома Дональда Трампа.

Кто из лидеров не поедет на саммит в Колумбии?

Саммит ЕС – CELAC должен состояться 9 – 10 ноября в городе Санта-Марта (Колумбия).

В издании со ссылкой на источники пишут, что этот саммит вызывает все больше вопросов в Европе, поскольку США усиливают давление на страны, в частности Колумбию, которая принимает мероприятие, и Венесуэлу, обвиняя их в наркоторговле.

По данным других источников издания, участие во встрече подтвердили лишь 5 европейских лидеров и 3 представителей стран Латинской Америки.

Немецкий канцлер Мерц не намерен посещать это мероприятие. Его представитель Стефан Корнелиус объяснил отказ Мерца от участия "низкой заинтересованностью других глав государств и правительств". Аналогичную позицию заняла и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам ее представительницы, вместо фон дер Ляйен на саммит поедет главный дипломат ЕС Кая Каллас.

На Саммите должны были обсудить вопросы укрепления торговых отношений, борьбу с организованной преступностью и общую позицию относительно политики США в регионе. Страны Латинской Америки также хотят, чтобы ЕС поддержал кандидата из региона на должность следующего генерального секретаря ООН.

