Российские пропагандисты начали распространять версию о том, что Дональд Трамп якобы стал "хромой уткой". Однако политика американского лидера по-прежнему остается наиболее удобной и выгодной для Кремля за последние 200 лет.

Соответствующее заявление сделал политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала. По его словам, разговоры о статусе Трампа на российском телевидении – это лишь эмоции отдельных комментаторов, которые не влияют на реальные политические процессы.

Почему изоляционизм США играет на руку Кремлю

Эксперт подчеркнул, что глава Белого дома продолжает проводить политику изоляционизма. Такой курс существенно ослабляет европейский континент и создает дополнительные вызовы для международной безопасности, что вполне устраивает Москву.

Трамп по своей сути – самый удобный американский президент для Российской Федерации. Наверняка, что в истории за последние 150–200 лет – так точно. Поэтому будь он "хромой уткой" или нет – это могут быть лишь эмоции российских пропагандистов,

– подчеркнул эксперт.

Артем Бронжуков о самом удобном для России президенте США: видео

Он также обратил внимание на то, что европейские партнеры Украины сейчас переживают период внутренних противоречий и не способны быстро согласовать решительные шаги. В то же время попытки договориться на традиционных дипломатических площадках не принесут устойчивого результата, пока не изменится глобальная система безопасности.

Нам нужно перестраивать и европейскую, и мировую архитектуру безопасности для того, чтобы положить конец войне. Сами по себе эти пустые разговоры в Абу-Даби, в Женеве, в Стамбуле или в Анкаре и даже на полях "Группы двадцати" не принесут долгосрочного мира,

– подчеркнул спикер.

Ранее профессор политологии Алексей Гарань также отмечал, что главе Белого дома комфортно взаимодействовать с диктаторами, в частности с Владимиром Путиным, поскольку он убежден в их личном уважении к нему.