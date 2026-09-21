ЕС вновь не продлил санкции против России из-за позиции двух стран в отношении российских олигархов

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза на встрече 21 сентября вновь не смог согласовать продление персональных санкций против России. Переговоры зашли в тупик из-за требований Словакии и Франции исключить из черных списков олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

По данным источников издания "Европейская правда" среди европейских дипломатов, послы стран блока рассматривают предложение ирландского председательства продлить санкционный режим сразу на три года вместо шести месяцев.

Почему не удалось принять решение о продлении санкций?

Заседание Комитета постоянных представителей, которое началось в 15:00 по киевскому времени в закрытом формате, так и не принесло окончательного консенсуса.

Главным камнем преткновения остается позиция Словакии, которая требует снятия ограничений с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В то же время Франция поддерживает исключение Усманова из списка, ссылаясь на собственные национальные интересы и намерение освободить своих граждан из тюрем Азербайджана.

Реакция Украины и риск отмены ограничений

На попытки отдельных государств исключить российских олигархов из персональных списков реагирует украинская сторона. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул в соцсети X, что Усманов и Фридман находятся в списках как часть агрессивного российского режима.

Что изменилось? Ничего. Исключение из списков неприемлемо и пошлет неверный сигнал Москве в то время, когда давление нужно усиливать,

– заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Сибига добавил, что санкции необходимо ужесточать, расширять индивидуальные списки и продлевать их действие на более длительный срок, чтобы избежать контрпродуктивных идей в интересах российских олигархов.

Критический крайний срок для решения Евросоюза

Ситуация осложняется тем, что срок действия действующего санкционного режима истекает уже в полночь 22 сентября. Если государства не придут к соглашению, под угрозой отмены окажутся ограничения в отношении почти трех тысяч физических и юридических лиц, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Как уже сообщалось на нашем сайте 14 сентября, послы ЕС уже откладывали крайний срок и продлили срок действия санкций лишь на неделю из-за ультиматумов отдельных стран, 14 сентября послы ЕС уже откладывали крайний срок и продлили срок действия санкций лишь на неделю из-за ультиматумов отдельных стран.

В настоящее время дипломаты не исключают, что обсуждение в Брюсселе продлится непосредственно в день истечения срока действия ограничений.