За даними джерел видання Європейська правда серед європейських дипломатів, посли країн блоку розглядають пропозицію Ірландського головування продовжити санкційний режим одразу на три роки замість шести місяців.

Чому не вдалося ухвалити рішення про продовження санкцій?

Засідання Комітету постійних представників, яке розпочалося о 15:00 за київським часом у закритому форматі, так і не принесло фінального консенсусу.

Головним каменем спотикання залишається позиція Словаччини, яка вимагає зняття обмежень з бізнесменів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Водночас Франція підтримує вилучення з переліку Усманова, посилаючись на власні національні інтереси та намір визволити своїх громадян із в'язниць Азербайджану.

Реакція України та ризик скасування обмежень

На спроби окремих держав викреслити російських олігархів із персональних списків реагує українська сторона. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив у соцмережі X, що Усманов і Фрідман перебувають у списках як частина агресивного російського режиму.

Що змінилося? Нічого. Вилучення зі списків є неприйнятним і надішле неправильний сигнал Москві у час, коли тиск потрібно посилювати,

– заявив очільник українського дипломатичного відомства.

Сибіга додав, що санкції необхідно посилювати, розширювати індивідуальні списки та продовжувати їхню дію на триваліший термін, аби уникнути контрпродуктивних ідей на догоду російським олігархам.

Критичний дедлайн для рішення Євросоюзу

Ситуація ускладнюється тим, що термін дії чинного санкційного режиму закінчується вже опівночі 22 вересня. Якщо держави не дійдуть згоди, під загрозою скасування опиняться обмеження проти майже трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, включно з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим.

Як уже повідомлялося на нашому сайті 14 вересня посли ЄС уже відкладали дедлайн і продовжили термін дії санкцій лише на тиждень через ультиматуми окремих країн, 14 вересня посли ЄС уже відкладали дедлайн і продовжили термін дії санкцій лише на тиждень через ультиматуми окремих країн.

Наразі дипломати не виключають, що дискусія в Брюсселі триватиме безпосередньо в день закінчення терміну дії обмежень.