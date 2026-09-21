По данным источников издания "Европейская правда" среди европейских дипломатов, послы стран блока рассматривают предложение ирландского председательства продлить санкционный режим сразу на три года вместо шести месяцев.

Почему не удалось принять решение о продлении санкций?

Заседание Комитета постоянных представителей, которое началось в 15:00 по киевскому времени в закрытом формате, так и не принесло окончательного консенсуса.

Главным камнем преткновения остается позиция Словакии, которая требует снятия ограничений с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В то же время Франция поддерживает исключение Усманова из списка, ссылаясь на собственные национальные интересы и намерение освободить своих граждан из тюрем Азербайджана.

Реакция Украины и риск отмены ограничений

На попытки отдельных государств исключить российских олигархов из персональных списков реагирует украинская сторона. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул в соцсети X, что Усманов и Фридман находятся в списках как часть агрессивного российского режима.

Что изменилось? Ничего. Исключение из списков неприемлемо и пошлет неверный сигнал Москве в то время, когда давление нужно усиливать,

– заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Сибига добавил, что санкции необходимо ужесточать, расширять индивидуальные списки и продлевать их действие на более длительный срок, чтобы избежать контрпродуктивных идей в интересах российских олигархов.

Критический крайний срок для решения Евросоюза

Ситуация осложняется тем, что срок действия действующего санкционного режима истекает уже в полночь 22 сентября. Если государства не придут к соглашению, под угрозой отмены окажутся ограничения в отношении почти трех тысяч физических и юридических лиц, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Как уже сообщалось на нашем сайте 14 сентября, послы ЕС уже откладывали крайний срок и продлили срок действия санкций лишь на неделю из-за ультиматумов отдельных стран, 14 сентября послы ЕС уже откладывали крайний срок и продлили срок действия санкций лишь на неделю из-за ультиматумов отдельных стран.

В настоящее время дипломаты не исключают, что обсуждение в Брюсселе продлится непосредственно в день истечения срока действия ограничений.